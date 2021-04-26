İnternetten alışverişin kuralları var

İnternetten alışveriş yapan tüketicilerin hakları nelerdir?

İNTERNETTEN alışveriş hukukumuzda aslında bir tür 'mesafeli satış'tır ve mesafeli satış sözleşmeleri de online alışverişteki bu tedirginliklerin önüne geçebilmek için sıkı kurallara tabidir. İnternetten yaptığınız alışverişlerde 14 gün içinde hiçbir sebep belirtmeksizin iade etme hakkına sahipsiniz. Satıcı, alıcı ile online ortamda da olsa bir mesafeli satış sözleşmesi yapacak ve bu sözleşmenin içeriğinde sözleşme konusu mal ve hizmetlerin nitelikleri, satıcı veya sağlayıcı şirketin adı, unvanı, varsa Mersis numarası, iletişim bilgileri, ürünün miktarı, fiyatı ve KDV tutarı, alıcının cayma hakkı iade prosedürü, malın ayıplı çıkması halinde iade hakkı ve prosedürü, bir ihtilaf çıkması halinde hakem heyetine veya tüketici mahkemelerine nasıl başvurulacağı gibi oldukça kapsamlı bilgilendirme maddeleri yer almak zorundadır. Yine satıcı veya sağlayıcı alıcı siparişi onaylamadan hemen önce verilen siparişin ödeme yükümlülüğü anlamına geldiği hususunda tüketiciyi açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirmek zorundadır. Aksi halde tüketici siparişi ile bağlı değildir. Yine tüketici, Tüketici Kanunu'ndan kaynaklanan her türlü yasal hakkını internetten yaptığı alışverişlerde de kullanır.

14 GÜN İADE SÜRESİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Cayma hakkımı kullanmak istediğimi 14 günlük süre içinde internet sitesine bildirdim, fakat kargo ürünü almaya geç geldiği için 14 gün içinde gönderemedim. Ne yapmalıyım?

YÖNETMELiK gereği cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin 14 gün içinde yazılı olarak satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir. Bazı internet siteleri 'iade talebi oluştur' gibi bir linkle cayma hakkınızı kullanabileceğiniz bir mekanizma oluşturmuştur. Bu bildirimi bu kanalla yaptıysanız, yasal süre içinde cayma hakkınızı kullanmışsınız demektir. Ürünü göndermek için yasal olarak 10 günlük süreniz var demektir.