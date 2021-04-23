Mağdurlar ne yapmalı?

391 bin mağduru olduğu söylenen Thodex olayında, suç duyurusu hemen yapılmalı. Yatırımı gösteren kanıtlar da eklenmeli...

THODEX olayı herkese haliyle meşhur Çiftlikbank olayını hatırlattı. Durum henüz netleşemese de büyük bir dolandırıcılığın kokuları gelmeye başladı.

ÖNCELİKLE mağdurlar, bulundukları yerin başsavcılıklarına bizzat veya avukatları vasıtasıyla müracaat ederek, bir dilekçe ile şirket yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunmalı. Suç duyurusunun ekine, mail sisteminizde veya başka bir yerde daha önceden kaydettiğiniz hesabınıza ait bilgileri, borsadaki tüm edinimleriniz, alım-satım hareketleriniz, banka işlem kayıtlarınız, bakiyeniz gibi bilgileri gösterir çıktıları veya ekran görüntülerini ekleyin.

MAĞDURİYETİN büyümemesi, sorumluların bir an evvel yakalanması amacıyla da CMK'da düzenlenen bazı tedbirlerin alınması talep edilebilir. Bu tedbirler, şirket yetkilileri hakkında ivedilikle uluslararası boyutta yakalama kararı çıkarılması, şirketin ve şirket ortaklarının mal varlıklarına, banka hesaplarına 3'üncü kişilerdeki hak ve alacaklarına el konulması, delillerin yok edilmesini önlemek amacıyla şirkette, şirket ortaklarının ev, işyeri ve onlara ait olan diğer yerlerde arama ve el koyma yapılması, bilgisayar, server ve diğer depolama sistemleri ile evrakların toplatılması, teknik takip ve iletişimin tespiti kararlarının alınması olabilir.

ÖNCELİKLE şartları oluşmuşsa dolandırıcılık suçunun nitelikli hali olan bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi, güvenin kötüye kullanılması, bilişim sistemlerinin engellenmesi, bozma, verileri yok etme veya değiştirme gibi suçlardan sorumluların yargılanması ihtimali vardır. Yine, mağduriyetin giderilmesi amacıyla icra takibi başlatılabileceği gibi, kullanıcının şirket ya da şahıs olmasına göre tüketici hakem heyeti, tüketici mahkemesi veya ticaret mahkemelerinde alacak davaları açılabilir, yine bu davalarda da tedbir talep edilebilir. Olayın büyüklüğüne bakıldığında, hukuki süreç oldukça uzun ve zorlu olacaktır.