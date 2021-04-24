Maalesef borcum çok. Çalıştığım işyeri kıdem tazminatımı ödeyecek. Paramın tamamı borçlarıma gidecek. O nedenle hepsini ödemek istemiyor. Tazminatım haczedilebilir mi?
Bilindiği gibi kıdem tazminatı, yasada belirtilen asgari süreyi tamamlayan işçinin hizmet sözleşmesinin, yine yasada gösterilen nedenlerden birisi ile sona ermesi durumunda işverence işçiye veya mirasçılarına toptan ve bir defada ödenen bir paradır. Kıdem tazminatı maaş, ücret gibi bir ödeme olmayıp, kanunda kıdem tazminatının haczedilemeyeceğine ilişkin bir madde de bulunmamaktadır.
Bu nedenle kıdem tazminatının tümüyle haczedilmesi mümkündür.
YALAN REKLAMA ÇİFTE CEZA
Yabancı dil eğitimi ile ilgili yalan olduğu belli olan ifadelerin yer aldığı ilanlar görüyorum. Bunun cezası var mıdır?
Gerçeğe uygun düşmeyecek, kişileri maddi ve manevi olarak durumunu zarar uğratacak her durum tehlikelidir. Burada yapılacak olan başlıca iş, vaat edilen durumların uygunluğuna bakılıp, yanıltıcı özellikte olup olmadığını irdelemek olacaktır. Reklamların yalan ve yanıltıcı durumda olması ise kuruma para cezası uygulanıp reklamın yayından kaldırılması ile sonuçlanabilmektedir.
DİKKATLİ OLUN KAYIP YAŞAMAYIN
Eşimle anlaşmalı ayrılacağız. Protokol nasıl hazırlanır?
Boşanma protokolünde tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, maddimanevi tazminat, mal paylaşımı, müşterek çocukların velayeti ve kişisel ilişkinin nasıl tesis edileceği mutlaka yer almalıdır.
Doğru yapılmayan bir protokol mahkeme tarafından kabul edilmeyebilir veya taraflardan biri istemediği bir sonuçla karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle protokolün bir avukat tarafından hazırlanmasına özen göstermeniz, hak kaybına uğramamanız açısından yararlı olacaktır.
Kıdem tazminatı haczedilir mi?
Maalesef borcum çok. Çalıştığım işyeri kıdem tazminatımı ödeyecek. Paramın tamamı borçlarıma gidecek. O nedenle hepsini ödemek istemiyor. Tazminatım haczedilebilir mi?
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Mağdurlar ne yapmalı? 23 Nisan 2021, Cuma 391 bin mağduru olduğu söylenen Thodex olayında, suç duyurusu hemen yapılmalı. Yatırımı gösteren kanıtlar da eklenmeli... THODEX...
- Fazla rapor fesih gerekçesi 22 Nisan 2021, Perşembe Bir çalışanımız sürekli rapor alıyor. İşveren uzun süreli rapor alan işçinin iş akdini feshedebilir mi? Kıdem tazminatı...
- Kredi borcu miras kalır mı? 21 Nisan 2021, Çarşamba Babamızı kaybettik. Bankadan kredi çekmiş. Herhangi bir mal varlığı yoktu. Borçtan biz de sorumlu muyuz? Varlık...
- Çok arızalanan ürün de iade edilebilir 20 Nisan 2021, Salı Çamaşır makinesi aldım, 6 ay içinde 3 kez aynı arızadan dolayı servise gitti. Üstelik servisten geldiğinde üründe...
- Askere gidene tazminat 19 Nisan 2021, Pazartesi Bir işyerinde halen çalışıyorum. Bu yıl askere gideceğim. Kıdem tazminatımı alabilir miyim? 1475 sayılı İş Kanunu'nun...