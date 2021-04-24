Kıdem tazminatı haczedilir mi?

Maalesef borcum çok. Çalıştığım işyeri kıdem tazminatımı ödeyecek. Paramın tamamı borçlarıma gidecek. O nedenle hepsini ödemek istemiyor. Tazminatım haczedilebilir mi?

Bilindiği gibi kıdem tazminatı, yasada belirtilen asgari süreyi tamamlayan işçinin hizmet sözleşmesinin, yine yasada gösterilen nedenlerden birisi ile sona ermesi durumunda işverence işçiye veya mirasçılarına toptan ve bir defada ödenen bir paradır. Kıdem tazminatı maaş, ücret gibi bir ödeme olmayıp, kanunda kıdem tazminatının haczedilemeyeceğine ilişkin bir madde de bulunmamaktadır.

Bu nedenle kıdem tazminatının tümüyle haczedilmesi mümkündür.



YALAN REKLAMA ÇİFTE CEZA



Yabancı dil eğitimi ile ilgili yalan olduğu belli olan ifadelerin yer aldığı ilanlar görüyorum. Bunun cezası var mıdır?

Gerçeğe uygun düşmeyecek, kişileri maddi ve manevi olarak durumunu zarar uğratacak her durum tehlikelidir. Burada yapılacak olan başlıca iş, vaat edilen durumların uygunluğuna bakılıp, yanıltıcı özellikte olup olmadığını irdelemek olacaktır. Reklamların yalan ve yanıltıcı durumda olması ise kuruma para cezası uygulanıp reklamın yayından kaldırılması ile sonuçlanabilmektedir.



DİKKATLİ OLUN KAYIP YAŞAMAYIN



Eşimle anlaşmalı ayrılacağız. Protokol nasıl hazırlanır?

Boşanma protokolünde tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, maddimanevi tazminat, mal paylaşımı, müşterek çocukların velayeti ve kişisel ilişkinin nasıl tesis edileceği mutlaka yer almalıdır.

Doğru yapılmayan bir protokol mahkeme tarafından kabul edilmeyebilir veya taraflardan biri istemediği bir sonuçla karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle protokolün bir avukat tarafından hazırlanmasına özen göstermeniz, hak kaybına uğramamanız açısından yararlı olacaktır.