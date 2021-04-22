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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 22 Nisan 2021, Perşembe

Fazla rapor fesih gerekçesi

Bir çalışanımız sürekli rapor alıyor. İşveren uzun süreli rapor alan işçinin iş akdini feshedebilir mi? Kıdem tazminatı ödenir mi?
İşveren de tıpkı işçi gibi sağlık sebepleri nedeniyle iş akdini bildirimsiz olarak feshedebilir. İşçi uzun süreli raporlu olursa işveren iş akdini bildirimsiz olarak feshedebilecektir. Bu imkan, kesintisiz biçimde olan raporlu olma süresinin ihbar önelini 6 hafta aşması halinde doğacaktır. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre analık izninin bitiminden sonra başlar. İşçi aralıklı sürelerle de olsa sık sık sağlık raporu alıyorsa da işçinin iş görme görevinden doğru bir şekilde faydalanılamayacağı için iş sözleşmesi geçerli bir sebeple feshedilebilir. İşveren işçinin kıdem tazminatını ödemekle yükümlüdür.

Çalıştığım şirkette adıma özel sağlık sigortası da yatırılıyor. Bu, tazminata yansır mı?
Kıdem tazminatının hesabı, bilinenin aksine işçinin son maaşından ibaret değildir. Bu hesaplamada işçiye yapılan sürekli ödemeler de hesaba dahil edilecek ve işçinin brüt maaşı bu yolla hesaplanacaktır. Basit bir anlatımla, kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin maaşı, primi, ikramiyeleri, giyecek yardımı gibi düzenli yapılan her türlü ödeme dikkate alınacaktır.
Özel sağlık sigortaları kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınacaktır.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 2008/43001E sayılı kararı da bu yöndedir.

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