BOZÜYÜK MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARA AİT İLAN

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN SIRA NO TAŞINMAZ NO MAH/ KÖY MEVKİİ CİNSİ PAFTA ADA PARSEL İMAR HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ MUHAMMEN GEÇİCİ İHALE TARİH VE KİRALAMA AMACI - KİRALAMA SÜRESİ DURUMU HİSSESİ (M2) BEDELİ(TL) TEMİNATI (TL) SAATİ 1 11020106042 Kandilli Tarla I24-A-17-A 142 11 İmarsız Tam 1.591,37 6.000,00 1.800,00 8.07.2026 09:30 Tarımsal Amaçlı Olarak Kullanılmak üzere- 5 yıl süre ile

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN SIRA NO TAŞINMAZ MAL NO MAH. / KÖY MEVKİİ CİNSİ PAFTA ADA PARSEL İMAR HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ MUHAMMEN GEÇİCİ İHALE TARİH VE DURUMU HİSSESİ (M2) BEDELİ(TL) TEMİNATI (TL) SAATİ 1 11020108009 Yeni Arsa 355 55 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, E:0,70, Yençok:serbest yapılaşma koşullarına sahip Sanayi Alanında kalmaktadır. Tam 1.013,09 7.100.000,00 2.130.000,00 8.07.2026 10:00

1 - Yukarıda özellikleri belirtilen 1 (bir) adet taşınmazın kira ihalesi ve diğer 1 (bir) adet taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulüyle hizasında gösterilen gün ve saatte Bozüyük Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Bozüyük Milli Emlak Şefliğinde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

3 - İhaleye katılacakların;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye 'de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T. C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik Numarasını bildirmeleri,

ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Tedavüldeki Türk Parası ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre düzenlenen Geçici Teminat Mektupları kabul edilmeyecektir.

d) İşin gereğine göre Milli Emlak Şefliğince tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

4- Geçici Teminat bedellerinin nakden ödenmek istenmesi halinde; İhaleye katılacak kişi adına; T.C. Başbakanlık Hazine Müst. İç Ödemeler Saymanlığı Alıcı adlı – TR 45 0001 0001 1800 0010 0052 23 İban no.lu Ziraat Bankası hesabına ve/veya Bilecik Defterdarlığı-Muhasebe Müdürlüğü veznesine çalışma saatleri de dikkate alınarak ödenmesi ve ihale saatinden önce ödemeye ilişkin Muhasebe İşlem Fişinin İhale Komisyonu Başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir. (Ödeme yapmadan önce Bozüyük Milli Emlak Şefliği ile irtibat kurulmalıdır.)

5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37'nci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.)

6- Tekliflerin hazırlanmasına dair kılavuz ve geçici teminat mektubu örneği https://milliemlak.gov.tr/Documents/Satis/Satis-brosur.pdf internet sitesinden görülebilir.

7 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünce taşınmazların satış bedeli üzerinden %1 (yüzdebir) oranında ayrıca Döner Sermaye ödemesi alınacaktır.

8- Satışı yapılacak olan taşınmazın ihale bedeli peşin olarak defaten ödenebileceği gibi, yapılacak talep üzerine mevzuat ve şartname hükümlerine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda kanuni faizi ile birlikte taksitler halinde de ödenebilir. 2022/11 Sayılı Genelge uyarınca taşınmazın ''satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır.''

9- Kiralanacak taşınmazların kira süresi 5 yıl olup, muhammen bedel ilk yıl için belirlenen tahmini kira bedelidir. Kiralaması yapılacak taşınmazın ihale bedeli peşin olarak defaeten ödenebileceği gibi, ilk yıl kira bedelinin dörtte biri peşin, kalanı üçer aylık dönemlerle üç eşit taksitle, müteakip yıllar için ise üçer aylık dönemlerle dört eşit taksitle ödenebilir.

10- 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi,resim, ve harçlardan müstesna ve 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

11 -Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12- Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://bilecik.csb.gov.tr/duyurular ile www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından görülebilir.

İlan olunur.

Basın No: ILN02487291 #ilan.gov.tr