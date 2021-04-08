Velayet davasında kardeşler ayrılır mı?

Ayrılan çiftler bazen çocukların velayeti konusunda anlaşamıyor. Velayet kararında kardeşlerin birbirinden ayrılıp ayrılmayacağı konusu merak ediliyor...

İki çocuğum var. Eşimden ayrılma aşamasındayım. En çok düşündüğüm konu, çocuklarımızın velayeti. Eşim çocukların sadece birinin velayetinin bende kalabileceğini söylüyor. Boşanma davalarında birden çok çocuk olması durumunda çocuklar birbirinden ayrılır mı?

ANNE ve babalar kimi zaman anne ve babalık duygularının tatmini için birden fazla çocuğun olması durumunda çocukları aralarında paylaşmayı teklif ederler. Çocuk için boşanma gibi olumsuz etkileri olan bir durum var iken, bir de kardeşinden veya kardeşlerinden ayrılmak çok daha büyük bir olumsuz etki yaratacaktır. Çocuklar, bir arada olduğu sürece boşanmanın olumsuz etkilerinden daha az etkilenmekte ve birbirlerine destek olmaktadır. Kardeşlerin ayrılmaması çocukların üstün yararına olandır ve mümkün ise eşler arasında paylaştırılmamalıdır.

ÇOCUĞU GÖSTERMEYEN YANDI!

EŞİNİZİN size çocuğunuzu göstermemesi velayet hakkının kötüye kullanılmasıdır.

Çocuğunuzu, mahkemenin kişisel ilişki tesisi için belirlediği günlerde icra kanalı ile teslim alabilirsiniz. Eşinizin bu davranışına devam etmesi, çocuğu size göstermemesi, çocuğun velayetinin değiştirilmesine sebep olabilir. Eşinizi bu konuda uyarın, velayet konusunda talebiniz varsa velayet hakkının değiştirilmesi davası açabilir, çocuğunuzun yüksek menfaatine de uygun düşmesi halinde çocuğunuzun velayetini alabilirsiniz.

Eşimin kötü alışkanlıkları var. Ondan ayrılıyorum. Boşanma davasında kusurlu çıkan eşe çocuğun velayeti verilir mi?

BOŞANMA davasındaki kusur, kusurlu eşin iyi bir baba veya iyi bir anne olamayacağını göstermez.

Boşanma davasında tartışılan konular sadece eşleri ilgilendiren ve birbirlerine karşı ileri sürdükleri konulardır. Fakat boşanma davasındaki kusur, müşterek çocuk için de tehlike oluşturan bir konuysa, örneğin, içki, uyuşturucu bağımlılığı, akıl hastalığı, suç işlemek gibi, bu hal müşterek çocuğun üstün yararını da ilgilendirdiğinden velayetin kime verileceği konusunda etkili olacaktır.