Nafakayı ödemeyen ceza alır

Hakimin belirlediği nafaka, sonradan maddi duruma göre indirilebilir ya da artırılabilir. Ancak bunun için de mahkemeye gidilmeli. Yoksa cezayla karşılaşılabilir.

Eşimden anlaşmalı ayrıldım. Uzun süre nafakayı düzenli ödüyordu. Ancak şimdi ödeyemeyeceğini söylüyor. Ne yapabilirim?

BOŞANMA veya nafaka davalarından sonra verilmiş olan nafakaya ilişkin hükümlerin kesin hüküm niteliği yoktur.

Taraflar her zaman hayat standartlarındaki düşüş, ihtiyaçlarının değişmesi vb. durumları gerekçe göstererek nafakanın azaltılmasını veya artırılmasını talep edebilir. Fakat bu dava açılıp hüküm verilene kadar, mevcut nafaka aynı şekilde devam eder. Eşiniz durumunun kötü olduğu gerekçesi ile nafaka ödeme yükümlülüğünden dava açmadan kurtulamaz veya nafakayı düşüremez. Eşiniz aleyhine ödemediği ve eksik ödediği nafakalar için icra takibinde bulunabilir, maaş haczi yolu ile alacağınızı tahsil edebilirsiniz.

Ayrıca İcra İflas Kanunu 344.

Madde "Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikayeti üzerine, 3 aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Cezanın tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir" şeklindedir. Eşiniz ödeme yapmazsa bu yolu da işletebilirsiniz.

İHANET EDEN TAZMİNAT ÖDER

Eşimden bana ihanet ettiği için ayrıldım. Tazminat da isteyebilir miyim?

TÜRK Medeni Kanunu 174. madde, "Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.

Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir" şeklindedir. Boşanma davası sırasında bu taleplerinizden feragat etmediyseniz, davanın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz.

Yine aldatan kişi konumunda olan kadına da Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2017/1334 Esas, 2017/545 Karar nolu, 22/3/2017 tarihli "Davalı kadın da evli olduğunu bilerek davacının eşiyle gayri resmi ilişkiye girmek ve ondan çocuk sahibi olmak suretiyle, gerek yasalarca gerek örf ve adet hukukunca korunmayan haksız bir davranış içine girmiştir. Bu davranış da açıkça haksız eylem niteliğindedir. Eş söyleyişle, esasen dava dışı eşin, evlilik birliğinin gerektirdiği sadakat yükümlülüğü bulunmakla birlikte; onun evli olduğunu bilen ve buna rağmen onunla ilişkiye giren davalı kadının da dava dışı kocanın sadakatsizlik eylemine katıldığında ve her ikisinin de bu haksız eylemlerinden birlikte ve müteselsilen sorumlu olduklarında kuşku bulunmamaktadır" şeklindeki kararı gereği manevi tazminat davası açabilirsiniz.