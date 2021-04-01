İzinsiz paylaşıma hapis cezası var
Sosyal medyada bir tanıdığımın ev içinde olan görüntüsünü yayınladım. Beni mahkemeye verdi. Neyle karşılaşabilirim?
İzinsiz olarak yapılan ses ve görüntü çekimi bir suçtur ve cezası vardır.
Özel hayatın gizliliği kapsamında, kişinin mahrem hallerine ulaşmayı temsil eden her türlü fiilin yayınlanması suçtur.
Kişilik haklarını zedeleyen olay karşısında, kanunlar da koruyucu olarak yer alır. Kamuya açık alanda da olsa evde de olsa kişinin rızası olmaksızın ses ve görüntü alınması ve ifşa edilmesi de suçtur.
Türk Ceza Kanunu'nun 134. maddesinde özel hayatın gizliliği suçu ve cezası düzenlenmiştir. Buna göre, kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, ceza bir kat oranında artırılır.
Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
HAKARET DOLU YAZIYI SİLDİREBİLİRSİNİZ
Sosyal medyada tartıştığım biri bir internet sitesinde benimle ilgili hakaret içeren yazılar yazmış. Nasıl kaldırtabilirim?
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereğince, öncelikle içerik sağlayıcısına (yazıyı yazana) veya yer sağlayıcısına (internet sitesine) başvurarak çıkartılmasını talep edebilirsiniz. Ya da sulh ceza mahkemesine başvurarak erişimin engellenmesini talep edebilirsiniz.
Mahkeme kararını 24 saat içinde verecektir. Mahkeme kararı Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gönderir ve Birlik de 24 saat içinde kararın gereğini yerine getirir. Mahkeme erişimin engellenmesine karar verirse Türkiye sınırları içinde bu yazıya ulaşmak imkansız hale gelecektir.
Yine, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na da başvurarak tedbiren içeriğe erişimin engellenmesini isteyebilirsiniz. Fakat bu engellemenin sürekli olmasını istiyorsanız yine 24 saat içinde sulh ceza hakimliğine de başvurmanız gerekir.
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