Gürültücü komşuya ceza kesilir

Komşum evinde sürekli kavga ediyor. Sesinden rahatsızım, müdahale edebilme hakkım var mı?

Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) gereğince komşuların birbirlerine karşı sorumlulukları vardır.

KMK 18. Maddesi'nde belirtildiği üzere, komşular birbirlerini rahatsız edemez, birbirlerinin haklarını çiğneyemez ve yönetim planlarına karşı uyumlu olma hükümlerine sahiptir. Gürültü yapmak ve komşuyu rahatsız etmek, kanun hükmüne aykırılık teşkil eder. Yüksek sesle kavga etmek, uzun süreli müzik dinlemek, uygunsuz zamanlarda yapılan tamir ve tadilat gibi ses çıkarıcı işlemler bir diğerini huzursuz edebilir. Eğer yapılacak işlemler ve zaman zaman ortaya çıkan sebepler komşuya açıklanır ya da haber verilirse anlayışla karşılanacağı gibi, ileri boyutu komşunun hakkını gasp eden tavır ve düşünceler son derece rahatsız edicidir, bu sebeple hak doğurur.

Kabahatler Kanunu'nun 36.

Maddesi'nce gürültüden dolayı kaynaklanan eylemler para cezası ile sonuçlanır.

Uygulanan idari para cezasına rağmen devam eden davranışlar var ise sulh hukuk mahkemesine dava açabilirsiniz. Yaşanan olayda çekilmez hal tespiti alıp yasak koydurulabilir.

Uzun süren eylemlerde ise kişilerin huzur ve sükûnetini bozma kapsamında 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası alabilirler.

KİMLİK KAYBEDENLER DİKKAT!

Yeni çipli kimliğimi kaybettim. Bu durum benim başına bir iş açar mı? Neler yapabilirim?

Eskiden pek çok kimsenin endişe ettiği kayıp ya da çalıntı kart sonrasında yaşanan olumsuzluklar şimdi yeni çipli kimliklerle azalıyor. Eski kimlikler kaybolduğunda çok büyük sorunlar yaşanırken, yeni kimliklerde sorunlar daha az yaşanmaktadır. Kayıp çalıntı kart sonrasında yapılması gereken, ALO 199 çağrı merkezini aramak ve kayıp bilgisini sunmak, ayrıca nüfus müdürlüğüne başvurmaktır. Kayıp/çalıntı kart sonrasında yeni kimlik çıkartmak için muhtarlıktan nüfus cüzdanı talep etme formu çıkarılır. Bir önceki işlemde sunduğunuz evrakların yeniden eksiksiz şekilde sunulması gereklidir. Son 6 ay içinde çekilen biyometrik fotoğraf, form ile beraber nüfus müdürlüğüne müracaat ederek işlemleri tamamlayabilirsiniz.