Bugünkü
Takvim
Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 17 Mart 2021, Çarşamba

İnternette dikkat şart

Kişisel veri ne demek? Nelere dikkat etmeliyiz?
Kişisel veri, kimliği belli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgidir.
Öncelikle, bilinçli birer internet kullanıcısı olmalı, güvendiğimiz, SSL sertifikalı internet sitelerinden alışveriş yapmalı, özellikle internet sitelerinin ödeme altyapısını sağlayan firmaların güvenilirliğini de kontrol etmeliyiz. Unutmayın, açık rıza onayı soran kutucuk, önünüze işaretli geldiyse, veyahut da açık rızanız ayrı bir kutucukla değil de aydınlatma metninin içine yerleştirildiyse, bu hukuka aykırı bir durumdur. İlgili siteyi gecikmeksizin Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na şikayet edebilirsiniz. Yine kendi bilgisayarlarımızda da zararlı yazılımlar yoluyla kişisel verilerimizin ele geçirilmesini önlemek amacıyla güncel antivirüs programları kullanmalı, veri güvenliği için Farewall gibi güvenlik duvarları kullanmalı, bilmediğimiz kişilerden gelen şüpheli e postalardaki linklere tıklamamalı, özellikle cep telefonu operatörlerinden veya bankalardan geldiği izlenimi veren elektronik postaların adres uzantılarına tam olarak bakmalı, kaynağı doğru tespit etmeliyiz.

Kişisel veride haklarımız neler?
Kanunun 11. maddesi çerçevesinde kanundaki tabiriyle verisi işlenen ilgili kişi her zaman veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Peki bu şikayetleri hangi kanallarla yapabiliriz?
Şikayetlerinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na ALO 198 şikayet hattını kullanarak, www.sikayet. kvkk.gov.tr internet adresindeki formu doldurarak veyahut da bir dilekçe ile başvurarak gerçekleştirebilirsiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Feride Hilal İmal İnternette dikkat şart
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ