Kişisel verilere koruma

Kişisel veri ne demek? Veri sorumluları verilerimizi işlerken neler yapmak zorundadır?

Ülkemizde 2016 yılında yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile verilerimizi işleyen veri sorumlularının sorumlulukları konusunda oldukça sıkı düzenlemeler getirildi. Yine bu kanundan sonra çeşitli yönetmelik ve tebliğler de yayımlandı. Veri sorumluları (veriyi işleyen gerçek ve tüzel kişiler), verilerimizi ancak haklı ve meşru amaçlar için işleyebilecek, istisnai bazı durumlar haricinde mutlaka ve mutlaka açık rızamızı almakla, bunun yanında da, detaylıca kimlik bilgilerini, iletişim kanallarını, hangi verilerimizi, hangi yolla ve amaçlarla işlediğini, hangi yöntemi kullanarak veriyi topladığını ve hangi hukuki sebebe dayanarak bunu yaptığını, kimlerle ve hangi amaçla paylaştığını, veri sahibi olarak ne gibi haklarımızın olduğunu tek tek açıkladığı bir aydınlatma metni sunmakla ve verilerimizin güvenliğini sağlayacak her türlü teknik ve idari tedbiri almakla yükümlüdür. Ayrıca veri sorumluları Kişisel Verileri Koruma Kurumu bünyesindeki VERBİS sistemine kayıt olarak bu bilgileri kurulla da paylaşmakla yükümlüdür. Veri sorumluları bu yükümlülüklerini yerine getirmezse milyon liraları bulan para ve hapis cezaları gibi oldukça ağır yaptırımlara tabidir.