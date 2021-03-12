Askere giden tazminat alır mı?

Askere gideceğim. İşten ayrılmam halinde kıdem tazminatı alacağım olacak mı?

1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinde, kıdem tazminatının hangi durumları kapsayacağı hakkında detaylı olarak bilgi verilmektedir.

Aynı kanunun 14. maddesinin 3. fıkrasında askerlik sebebiyle kıdem tazminatı alınması hakkında açıklık vardır. Buna göre, askerlik sebebiyle işinden ayrılan kimse, belgelerle detaylandırdığında, kıdem tazminatı alabilir. İşçi, işverene bir dilekçe ile feshini bildirdikten sonra kıdem tazminatına hak kazanacaktır. İşçi, fesih işlemini yaparken sunacağı dilekçeye, askerlik şubesinden alacağı 'askerlik sevk' ibrazını da koymalıdır.

Askerlik sevk belgesini eklemeyen işçiye, kıdem tazminatı ödenmez.

Üniversite öğrencisiyim. Başarılı olduğum dersin sınavından kaldım. Ne yapabilirim?

Durumu inceletme hakkınız var. Alınan notun iptali için idare mahkemesine dava açabilir ve işin aciliyetini belirterek delil tespiti ile inceleme sağlatabilirsiniz. Bunun üzerine bilirkişi incelemesi gerçekleşir.