Hakarete 2 yıla kadar hapis

1 çocuğum var ve boşandıktan 4 yıl sonra yeni bir evlilik yaptım. Yeni eşimin de bir çocuğu var. Çocuk sürekli beni arıyor ve hakaretlerde bulunuyor. Yaşı 19. Eğer dava açarsam, hakaretten ceza alır mı?

Türk Ceza Kanunu'nun hakaret suçunu düzenleyen 125. Maddesi'nin 1. fıkrası "Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır" şeklindedir. Yine aynı maddede hakaret suçunun cezasının hangi hallerde ağırlaştırılacağına da yer verilmiştir. Yani şikayet etmeniz ve hakareti ispatlamanız halinde ceza alacaktır.

5 yıl önce boşandım. Nafaka yetmiyor, ne yapabilirim?

Mahkeme iştirak nafakasının yıllık enflasyon oranına göre artırılacağı yönünde karar tesis etmişse, bir dava açmaksızın eski eşiniz nafakanızı yıllık enflasyon oranına göre artırarak ödeyecektir. Böyle bir düzenleme yapılmamışsa, değer kaybının telafisi için nafaka artırım davası açılabilecektir.