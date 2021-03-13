Kapıcı tazminatını kim öder?
Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 20'nci ve 18'inci maddesi gereği kıdem tazminatının ödenmesinden kat maliki, yani ev sahibi sorumludur. Ancak kat maliki ödemez ise kiracı da müşterek ve müteselsilen sorumludur. Ancak kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödemeyi kira borcundan düşebilir. Kural böyle olmakla birlikte, uygulamada yapılan kira sözleşmeleriyle kıdem tazminatının veya aidatla birlikte toplanan kıdem tazminatı fonu katılım payının kiracı tarafından ödeneceğine karar verilebilir. Bu durumda kıdem tazminatının veya toplanan avansın, kiracı tarafından ödenmesi gerekir. Kira sözleşmesinde böyle bir hüküm yoksa, kanuna göre bu bedeller kat maliki tarafından ödenmelidir.
Kapıcıya bir konut tahsis etmek şart mıdır?
Konut kapıcıları Yönetmeliği'nin 13. maddesine göre kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmesi zorunlu değildir.
Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmişse, konutun 3194 sayılı İmar Kanunu ve Belediye İmar Yönetmelikleri ile öngörülen asgari koşullara uygun olması gerekir. Kapıcıya, görevi nedeniyle verilmiş olan konut için iş sözleşmesinin devamı süresince kira istenemez. Kapıcının su, elektrik, ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağı sözleşme ile belirlenir.
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