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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 28 Şubat 2021, Pazar

Tazminat şartları

Kıdem tazminatı hangi durumlarda ödenir?
Kıdem tazminatı, işveren tarafından işçiye bazı koşulların varlığı halinde işyerindeki kıdemi ve aldığı maaşa göre hesaplanarak ödenen bir tazminattır.
Kıdem tazminatı, işçinin son aldığı ücrete prim, ikramiye, yol, yemek, sosyal yardım gibi haklar da ilave edilerek bulunan brüt ücret üzerinden hesaplanarak ödenir. İşçi kıdem tazminatına hak kazanabilmek için kurumda en az 1 yıllık çalışma süresini doldurmuş olmalı ve iş akdi istifa veya işveren tarafından haklı bir nedenin varlığı sebebi ile feshedilmemiş olmalıdır.
İşçi emeklilik, mobbing veya haklı bir nedenle fesih hakkını kullanarak istifa ediyorsa yine kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır.
Yine erkek işçi için askerlik, sağlık, iş koşullarında esaslı değişiklik, kadın işçi için evlilik gibi nedenlerle işçinin istifa etmesi halinde, gerekli diğer şartların oluşmasıyla da işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır.
Öyle ki, işçinin ölmesi halinde geriye kalan mirasçıları kıdem tazminatı talebinde bulunabileceklerdir.

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