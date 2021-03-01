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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 01 Mart 2021, Pazartesi

Mesajlar delil olur mu?

Kocam beni aldatıyor. Cep telefonunda beni aldattığını gösteren belgeler var. Mahkemede nasıl ispatlarım?
Hukuk sistemine göre, iddiada bulunan iddiasını ispat etmek zorundadır. Bunu elinizde mevcut olan delillerle yapabileceğiniz gibi, mahkeme aracılığıyla getirtilmesini istediğiniz delillerle de yapabilirsiniz.
Örneğin; eşinizin telefonunun konuşma ve mesajlaşma dökümü, kredi kartı ekstreleri, otel kayıtları vs. gibi. Bu konuda nasıl bir yol izleyeceğiniz hususunda bir hukukçunun profesyonel desteğini almanız, hak kaybına uğramamanız açısından isabetli olacaktır.

Aldığım otomobilde bazı problemlerle karşı karşıya kaldım. Galeri bu hatanın satış işlemi gerçekleştikten sonra olduğunu söylüyor. Hatayı kabul etmiyorlar. Nasıl bir dava açmalıyım?
Tüketici mahkemesinde dava açarak, aracın ayıplı olduğunu ispat etmeniz halinde, aracın iade alınmasını, değiştirilmesini veya ödediğiniz bedelde indirim yapılmasını talep edebilirsiniz.

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