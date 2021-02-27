Noter hatasında tazminat istenebilir
Noterler Kanunu 1. Madde "Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar" şeklindedir. Noterlerin görevi hukuki güvenliği sağlamak olduğundan, yaptığı işlemlerden zarar görenlere karşı da kusursuz sorumluluğu vardır. Noterlerin yapmadığı, eksik yaptığı veya hatalı yaptığı işlemlere karşı Noterlik Kanunu 162/1. Madde gereğince tazminat davası açılabilir. Sizin olayınızda da noterin sorumluluğuna gidebilmek için noterin eksik yaptığı, hatalı yaptığı veya yapmadığı bir görevi olup olmadığına bakmak gerekir. Noter, satış vaadi sözleşmesi yapılırken sizin adınıza tapu kaydını incelemekle görevli değildir. Fakat noter huzurunda yapılan işlemlerde sunulan belgelerin sahte olup olmadığı veya noterce yapılan işlemin eksik veya hatalı olup olmadığı hususları incelenmeli ve bir ihmal var ise bu durumda noterin sorumluluğuna gidilmelidir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Tazminat şartları 28 Şubat 2021, Pazar Kıdem tazminatı hangi durumlarda ödenir? Kıdem tazminatı, işveren tarafından işçiye bazı koşulların varlığı halinde...
- Her çocuğa miras kalır 26 Şubat 2021, Cuma Babam her şeyi 2 kardeşime bıraktı. Bana ve ablama hiçbir şey kalmadı. Hakkımıza düşeni alabilir miyiz? Yasalar...
- Trafik cezası miras kalmaz 25 Şubat 2021, Perşembe Babam vefat edeli 9 yıl oldu. Üzerine de 3 araç bulunuyordu ve bunları reddi miras yapmadık. Zaman geçmişti çünkü....
- Kaza geçirenin yakınına tazminat 24 Şubat 2021, Çarşamba Babam yıllar önce trafik kazasında hayatını kaybetti. Bu kaza nedeniyle hâlâ tazminat hakkımızın var mıdır? Ölümlü...
- Yanlış estetik tazminat getirir 23 Şubat 2021, Salı Özel bir hastanede estetik ameliyat oldum. Enfeksiyon ve yanlış operasyon nedeniyle olumsuz sonuçları oldu. Hastane...