Yeğen için kiracı çıkartılamaz
Türk Borçlar Kanunu'nun 350. Maddesi "Kiraya veren, kira sözleşmesini; kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir" şeklindedir.
Yani kiraya verenin kendisinin eşi, çocukları, torunları, annesi, babası, dedesi ve kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut gereksiniminin bulunması halinde kira sözleşmesinin feshedilebileceği öngörülmüştür. Kiraya verenin yeğeni, kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu bir kişi değilse, TBK 350. Maddesi'nde sayılan kişilerden olmadığından, yeğeninin gerçekten konut gereksinimi olduğunu ispatlasa dahi davası bu nedenle kabul edilmeyecektir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Habg kararı ne anlama gelir? 21 Şubat 2021, Pazar Bir kavgayı ayırmak isterken, yumruk yedim. Tabii o anda ben de karşılık verdim. Karşımdaki kişi beni dava edeceğini...
- Çocuk da babalık davası açar 20 Şubat 2021, Cumartesi Babalık davası açmak istiyorum.Bunun bir süresi var mı? Süreç nasıl ilerler? Babalık davası, evlilik dışı olan...
- Aidat borcundan ev sahibi de sorumlu 19 Şubat 2021, Cuma Kiracımın 1 senedir aidatını ödemediğini öğrendim. Site yönetimi bu aidatları benden talep ediyor. Kiracımdan alması...
- Geciken aidat nasıl ödenir? 18 Şubat 2021, Perşembe Site aidatlarını ödemeyenlere karşı ne yapılabilir? Aidat, aylık olarak ödenen ve ortak yaşam alanlarında görülen...
- Taklit ürüne tazminat 17 Şubat 2021, Çarşamba İsim hakkını aldığım markayı kullanan birileri daha var. Bunu nasıl engellerim? Türk Patent Enstitüsü veya uluslararası...