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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 22 Şubat 2021, Pazartesi

Yeğen için kiracı çıkartılamaz

Ev sahibim evlenecek olan yeğenini bahane ederek bizi evden çıkartmak istiyor. Ben çıkmak istemiyorum. Dava açsa kazanabilir mi?
Türk Borçlar Kanunu'nun 350. Maddesi "Kiraya veren, kira sözleşmesini; kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir" şeklindedir.
Yani kiraya verenin kendisinin eşi, çocukları, torunları, annesi, babası, dedesi ve kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut gereksiniminin bulunması halinde kira sözleşmesinin feshedilebileceği öngörülmüştür. Kiraya verenin yeğeni, kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu bir kişi değilse, TBK 350. Maddesi'nde sayılan kişilerden olmadığından, yeğeninin gerçekten konut gereksinimi olduğunu ispatlasa dahi davası bu nedenle kabul edilmeyecektir.

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