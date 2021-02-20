Babalık davası açmak istiyorum.Bunun bir süresi var mı? Süreç nasıl ilerler?
Babalık davası, evlilik dışı olan çocuk için ya da var olan şüphelere karşı babaya karşı açılan bir dava türüdür.
Dava, anne tarafından açılabilecekken, atanmış ise kayyım tarafından da yürütebilmektedir. Türk Medeni Kanunu, çocukla babanın soy bağının kurulması için bazı yasal düzenlemeler yapmıştır. TMK 31 maddesi gereğince çocuk ile babanın soy bağının kesinleşmiş olmasını anne ya da çocuk isteyebilir, bu bağlamda da dava açılabilir. Açılan dava babaya karşıdır, eğer baba hayatta değilse, mirasçılara da açılabilmektedir. Davalı babanın çocuğun kendisine ait olup olmadığının kesinleşmesi adına açılan davada, babalık unsuru DNA örnekleri ile tespit edilir. Yapılan değerlendirme sonucu çocuk, davalı babanın ise aralarında nesep ilişkisi kurulur ve aile hukuku ile miras hukukundaki yükümlülükler doğar. Babalık davası açmak için herhangi bir süre kısıtlaması yoktur, bu dava her zaman açılabilir.
Çocuk da babalık davası açar
Babalık davası açmak istiyorum.Bunun bir süresi var mı? Süreç nasıl ilerler?
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