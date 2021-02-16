Kapıcı kira ödemez

Sitede çalıştırdığımız kapıcılarla ilgili yasal düzenlemeler nelerdir?

Yasa ve yönetmeliklere göre kapıcı ile bir iş sözleşmesi yapılmalı. Bu sözleşmede; iş sözleşmesinin türü ve çalışma biçimi dahil tüm detayların düzenlenmesi gerekir. Kapıcılar için de çalışma süresi genel olarak haftalık 45 saattir. Bu süre çalışma biçimine göre sözleşme ile azaltılabilir.

Ayrıca, İş Kanunu'nun 63'üncü maddesindeki süreyi aksatmamak koşuluyla yoğunlaştırılmış çalışma ilişkisi de kurulabilir. Çalışma süresi, kapıcının işte geçirdiği zamandır.

Kapıcı konutu tahsis edilmiş işyerinde çalışma biçimine göre günlük çalışma süresi en çok 4'e bölünebilir ve ara dinlenmesi çalışma süresinden sayılmaz. Çalışma saatleri, yaz ve kış saat uygulamaları ve iklim şartları dikkate alınarak düzenlenebilir. Konut kapıcısına İş Kanunu hükümlerine göre ücreti, çalıştırılması halinde hafta tatili ücreti, genel tatil ücreti ödenir.

Kapıcıya İş Kanunu hükümlerine göre yıllık ücretli izin kullandırılır.

Kapıcıya konut tahsis etmek şart mı? Kira ödemesi gerekir mi?

Konut kapıcıları Yönetmeliği'nin 13. maddesine göre kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmesi zorunlu değildir. Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmişse, konutun 3194 sayılı İmar Kanunu ve Belediye İmar Yönetmelikleri ile öngörülen asgari koşullara uygun olması gerekir.

Kapıcıya, görevi nedeniyle verilmiş olan konut için iş sözleşmesinin devamı süresince kira istenemez.