Site bahçesini kiralarken oy birliği aranır mı?

Site yönetimi sitenin bahçesinin bir bölümünü kiraya vermiş. Bunun için bizden izin istenmedi. Yapılan bu işleme karşı bizim haklarımız nelerdir?

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 4. maddesine göre ana taşınmaza ait ana duvarlar, avlular, çatılar, bacalar, genel dam terasları her halde ortak yerlerden olup, nitelikleri itibariyle mimari projesinde yer almadığı sürece kat maliki/malikleri tarafından işgal edilip kendi ihtiyaçları için kullanılamaz. Aynı Kanun'un 5711 Sayılı Kanun ile değişik 19. maddesinin ikinci fıkrasına göre ise kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana taşınmazın ortak yerlerinde onarım, tesis ve değişiklik yaptıramaz.

Yine Kanunun 45. maddesinde ise ana yapının dış duvarlarının çatı veya damının kiralanması gibi önemli yönetim işleri ancak bütün kat maliklerinin oy birliği ile verecekleri karar üzerine yapılabilir.

Site yönetimi kat malikleri kurulundan oy birliği ile ortak alanın kiralanmasına dair bir karar almadıysa veyahut da usulüne uygun bir karar yoksa bu durumda kat malikleri kurulu kararının iptali ve ortak alana müdahalenin önlenmesi istemi ile dava açabilirsiniz.

Sitenin bir dairesine işyeri açmak uygun mudur? Bunun için nasıl bir süreç yürütülür? Her işyeri için de aynı süreç geçerli midir?

Toplu yaşanan alanlarda esas olan nokta, huzursuzluğu ve çatışmayı engelleyerek bütünlük sağlamaktır. Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre toplu yaşanan site ya da apartman gibi ortak yaşam alanlarını ilgilendiren yerleşimlerde işyeri açabilmek için maliklerin izinleri ve onayı gereklidir. Var olan bir sitenin bir dairesine işyeri açmak istiyorsanız, tüm kat maliklerinin muvafakatnamesini almalısınız.

Fakat bazı işyerleri için sadece muvafakatname değil genel kurulda oy birliği ile alınmış olan bir karar da gerekecektir.

Örneğin; berber, pastane, galeri, lokanta, büro açmak isterseniz, tüm kat maliklerinin muvafaknamesine ihtiyaç varken; gayrimenkulün bir kısmında açılacak olan işyeri bir sinema, tiyatro, gazino, beslenme ya da imalathaneyi ilgilendiren alanda olacaksa oy birliğine ihtiyaç duyulur.