Dava bitene kadar sadakat şart

2 yıl süren boşanma davasının mağduruyum. 3 yıldır da ayrı yaşıyoruz. Yeni bir ilişki, eşim tarafından mahkemede delil gösterilir mi?

Yargıtay'ın 2015 yılında vermiş olduğu kararla, genel bir hukuk kuralı olan "Her dava açıldığı tarihteki şartlara tabidir" kuralının boşanma davaları için de geçerli olduğu, buradan hareketle, sadakatsizlik de dahil, açılmış olan boşanma davasının ön inceleme aşamasından sonra gerçekleşen darp, hakaret vb. tüm olayların mevcut boşanma davasında hükme esas alınamayacağı belirtilmiştir.

Yani, açılmış olan boşanma davasının ön inceleme aşamasından sonra başlayan ilişkiniz mevcut davada kullanılamayacak, hükme esas alınamayacaktır. Bu karar, kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermiş, boşanma davası açıldıktan sonra eşlerin artık özgür oldukları sadakat yükümlülüklerinin ortadan kalktığı şeklinde bir algı oluşmuştur.

Bu hatalı bir algıdır. Keza, eşlerin birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğü boşanma davasının kesinleşmesine kadar devam eder. Bu durumda eşiniz mevcut davada değil ama ikinci bir dava açmak bu mevcut dava ile birleştirilmesini talep etmek sureti ile sadakatsizlik, darp, hakaret gibi dava açıldıktan sonra meydana gelen olayları dava konusu yapabilir.

Şiddeti şikayet edin

Eşim bana şiddet uyguluyor. Birkaç kez evi terk ettim ama yine aynı. Ne yapabilirim?

Fiziksel ya da psikolojik, cinsel ya da ekonomik fark etmeksizin uygulanan şiddet türleri karşısında devlet sizi korumaya alır.

Valilikler, kolluk kuvvetleri, kaymakamlıklar, aile makamları, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, sağlık kuruluşları ve kadın sivil toplum kuruluşları ve pek çok önemli makam sizlerin güvenliği için çalışmaktadır.

En çaresiz zamanlarda 155 Polis, 156 Jandarma ve 183 Aile ve Sosyal Hizmet Danışma Hattı'na hemen ulaşmanız gerekmektedir.

Eşinizin size uyguladığı şiddette darp izleriniz varsa, sağlık raporu ile durumu kanıtlayabilir ve gerekli cezaları aldırtabilirsiniz.