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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 04 Şubat 2021, Perşembe

Tehdit eden uzaklaştırılır

Annemle babam çok kavga ediyor. Babam hem annemi hem bizi tehdit ediyor. Evden uzaklaştırma kararı nasıl alınır?
Aile mahkemesince alınan tedbir kararları, ailede meydana gelen şiddet olaylarında, aile bireylerinin tehditleri karşısında, aile bireylerinin cinsel, ekonomik, psikolojik zarar görme ihtimaline karşı ivedilikle uygulanan kararlardır. Kişilere yapılan sözlü ya da fiziksel saldırı niteliğinde olan fiillerde aile mahkemesine başvurularak bu filleri yapan veya yapma ihtimali olan kişilerin evden uzaklaştırılması talep edilebilir. Mahkeme kararını ivedilikle verecek ve kolluk kuvvetlerine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.

MESAJ İÇERİKLERİ TESPİT EDİLEMEZ

Eşimle ayrılma aşamasındayız. Beni aldattığından şüpheleniyorum.Boşanma davasında eşimin telefon kayıtlarının getirtilmesini talep edeceğim. Acaba onun kiminle ne konuştuğunu veya mesajlarının içeriğini ispatlayabilir miyim?
Boşanma davalarında ya da diğer hukuk davalarında hiçbir şekilde geçmişe yönelik telefonların konuşma kayıtları temin edilememektedir. Gelen kayıtlar, konuşmanın ne olduğu ile ilgili değil, ayrıntılı fatura gibi hangi saatte, hangi numarayla ne kadar süre konuşulduğu ya da mesajlaşıldığı gibi bilgilerden ibarettir. Yani bu yolla eşinizin kiminle konuştuğunu ve mesajlaştığını tespit edebilirsiniz fakat ne konuştuğunu ve mesaj içeriklerini tespit edemezsiniz.

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