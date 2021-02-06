HABG kararı hangi durumlarda verilir?
Öncelikle okuyucularımız için hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kısaca HABG kararının ne anlama geldiğini açıklayalım. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanık hakkında verilen cezanın verilen süre içinde kasıtlı herhangi bir suç işlenmediği takdirde hiçbir sonuç doğurmaması, ortadan kalkması demektir.
HABG sanığa neredeyse ikinci bir şans tanıyan bir kurumdur. Adli sicil kaydına işlemez. Hakim vereceği kararda bir cezaya hükmedecek ve bu cezanın hükmünün açıklanmasını geri bırakacaktır. 5 yıl boyunca kasıtlı bir suç işlememeniz halinde verilen ceza hiçbir hüküm doğurmadan ortadan kalkacaktır. İşlemeniz halinde ise mahkeme vermiş ve geri bırakmış olduğu kararı dosyayı yeniden açarak açıklayacaktır. HABG kararı verebilmek için hakimin vereceği cezanın 2 yıl veya da az süreli bir ceza olması veya adli para cezası vermiş olması, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olması, mahkemece sanığın yeniden suç işlemeyeceğine kanaat getirilmiş olması ve sanığın HAGB'na onay vermesi gerekir.
Ayrıca imar kirliliği, karşılıksız çek keşide etmek suçu gibi bazı suçlar hakkında ceza miktarı 2 yıldan az olsa bile HAGB kararı verilemez.
Sorunuza dönecek olursak, bunun için somut olayı mutlaka bir avukatla değerlendirmeniz uygun olur. Fakat genellikle HAGB sanığın lehine olan bir kurumdur.
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