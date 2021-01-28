Nafaka nasıl artırılır?

Eşimden ayrıldım. 2 çocuğum var. Eşimin benden gizlediği 4 daire olduğunu öğrendim. Nafakamı artırmak için ne yapabilirim?

Mahkemenin çocuğunuz için hükmettiği nafaka iştirak nafakasıdır. Mahkeme, kararında, iştirak nafakasının yıllık enflasyon oranına göre artırılacağı yönünde karar tesis etmişse, herhangi bir dava açmaksızın eski eşiniz nafakanızı yıllık enflasyon oranına göre artırarak ödeyecektir. Böyle bir düzenleme yapılmamışsa, nafakanın yıllar içinde kaybettiği değer kaybının telafisi, çocuğun ihtiyaçlarının artması veya nafaka borçlusu eşin ekonomik durumunun eskiye nazaran iyileşmesi nedenleri ile nafaka artırım davası açılabilecektir. Bu davada aile mahkemeleri yetkilidir.

Bir kaza atlattık. Küçüktü ancak hava yastıkları açılmadı. Hukuksal haklarım nelerdir?

Trafik kazaları karayolları ulaşım ağında en sık rastlanan olumsuzluklardan biridir. Özellikle şoför kişinin hatası yüzünden kaynaklanan hatalar yüzde 95 gibi bir paya sahipken, dikkatsizlik en büyük sorun gibi duruyor. Bunu takip eden başlıca nedenlerin arasında, uykusuz kalmak, alkollü olmak, hız yapmak gibi ciddi sebepler vardır. Emniyet kemerinin takılı olmamasıyla beraber yaşanan kaza büyük hasarlara yol açabilmektedir. Can ve mal kaybının yaşanmaması adına önlemleri iyi almak önemlidir. Meydana gelen kaza esnasında hava yastıklarının açılmaması gizli ayıptır. Üretici firmayı bağlar ve bu nedenle uğramış olduğunuz bir zarar varsa tüketici mahkemesinde dava açarak bunun tazminini isteyebilir, bunun yanında aracınızda ayıp oranında indirim yapılmasını veya aracın iade alınmasını talep edebilirsiniz. Bu davada yapılacak teknik bilirkişi incelemesi ile aracın hava yastıklarının bir ayıp sebebiyle mi açılmadığı yoksa kazanın oluş şekliyle mi ilgili olduğu değerlendirilecek ve araçta bir ayıp tespit edilirse haklarınıza kavuşabileceksiniz.