İşveren iş teklifinden vazgeçerse

Bir şirkette çalışıyorken başka bir şirketten daha iyi koşullarda transfer teklifi aldım, işi kabul ederek kendi şirketimden istifa ettim. Yeni şirkette işbaşı yapmayı beklerken, şirket işe alımdan vazgeçtiğini bildirdi. Haklarım neler?

İş Kanunu'nda iş ilişkisi başlamadan evvelki taraf yükümlülükleri düzenlenmemiştir. Fakat ortada borçlar hukuku anlamında bir hak kaybı olduğu açıktır. İşe almayı vaad eden şirket çalışan nezdinde birçok zarar meydana getirmiştir. Örneğin, çalışan istifa etmiş, eski şirketinden alabileceği kıdem ve ihbar tazminatlarından olmuş, işe başlatılmadığı için maaşından olmuş, işsizlik maaşından olmuş, varsa şirketin vaad ettiği araç, özel sağlık sigortası vb. haklardan olmuştur. Peki bu hakları kimden nasıl talep edebilir? Öncelikle ortada bir iş ilişkisi yoktur. Fakat borçlar hukuku anlamında bir tarafın teklifini diğer tarafın kabul ettiği karşılıklı edimleri içerir bir sözleşme kurulduğu, işverenin ise bu sözleşme gereğince edimini yerine getirmediği için doğacak zararlardan sorumlu olduğu sonucuna ulaşılacaktır.

Burada çalışanın kıdem ihbar tazminatını talep edip edemeyeceği tartışmalıdır. Çünkü işveren eğer çalışanı işe almış olsaydı da çalışan bir önceki işyerinden istifa etmek suretiyle ayrılacağından, bir alacağı doğmayacaktı. Fakat diğer yandan da teklifte bulunan işveren bu teklifi yapmasa idi çalışan iş akdini istifa ile feshetmeyebileceğinden, ileride kıdem ve ihbar tazminatı alma ihtimali ortadan kalkmayacaktı. Bu hususta benim şahsi görüşüm kıdem ve ihbar tazminatı zararının talep edilemeyeceği yönündedir. Burada çalışan, kendisini işe başlatmayan işverene karşı yeniden iş bulması için geçecek makul süre için alamadığı maaşı isteyebilecektir. Makul süre, mahkemece bilirkişi yoluyla günün koşulları, çalışanın çalıştığı sektör, unvanı vb. özellikleri dikkate alınarak yeniden iş bulabilmesi için geçecek sürenin hesaplanması ile tespit edilecektir. Bunun yanında işveren çalışana araç, özel sağlık sigortası teklif etti ise bu kazanımların mali karşılığı, yine çalışan bu iş için şehir değiştirip, evini taşıdı ise bunun için yapmış oldu ğu masraflar da talep edilebilecektir. Yine bunun yanında işe başlatılmaması nedeniyle uğradığı üzüntünün karşılığı olarak da makul bir manevi tazminat talep edebilecektir.