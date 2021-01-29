Rekabet yasağının süresi var

Bizden ayrılan çalışanların benzer bir iş kurmasından endişe ediyorum. Rekabet yasağı ne kadar süre geçerli olabilir?

İşçinin eski işvereni ile rekabet etme yasağı var ve bu yasak iş sözleşmesinin bitmesi ile başlıyor. Türk Borçlar Kanunu'nun 444. maddesine göre rekabet yasağı "Fiil ehliyetine sahip olan işçi, işverene karşı, sözleşmenin sona ermesinden sonra herhangi bir biçimde onunla rekabet etmekten, özellikle kendi hesabına rakip bir işletme açmaktan, başka bir rakip işletmede çalışmaktan veya bunların dışında, rakip işletmeyle başka türden bir menfaat ilişkisine girişmekten kaçınmayı yazılı olarak üstlenebilir. Rekabet yasağı kaydı, ancak hizmet ilişkisi işçiye müşteri çevresi veya üretim sırları ya da işverenin yaptığı işler hakkında bilgi edinme imkanı sağlıyorsa ve aynı zamanda bu bilgilerin kullanılması, işverenin önemli bir zararına sebep olacak nitelikteyse geçerlidir" şeklindedir. İş sözleşmelerinde düzenlenen rekabet etme yasağı hükümlerinin geçerli olabilmesi için bir takım sıkı kriterler getirilmiştir. Öncelikle rekabet yasağı yazılı olmalıdır. Ayrıca her işçi aleyhine sözleşmede yazsa bile rekabet etme yasağı hükümleri uygulanamaz. Bir işçinin rekabet etme yasağı kapsamında olabilmesi için işverenin müşteri çevresi, üretim sırları gibi ticari sır niteliğinde olabilecek bilgilerini bilmesi ve işten ayrılması halinde bu bilgileri kullanması nedeniyle işverenin zarara uğraması ihtimalinin bulunması gerekir.

Rekabet yasağı, işçinin ekonomik geleceğini hakkaniyete aykırı olarak tehlikeye düşürecek biçimde yer, zaman ve işlerin türü bakımından uygun olmayan sınırlamalar içeremeyecek ve süresi, özel durum ve koşullar dışında 2 yılı aşamayacaktır.

2 yıl süren boşanma davasının mağduruyum. 3 yıldır da ayrı yaşıyoruz. Yeni bir ilişki, eşim tarafından mahkemede delil gösterilir mi?

Yargıtay'ın 2015 yılında vermiş olduğu kararla, genel bir hukuk kuralı olan "Her dava açıldığı tarihteki şartlara tabidir" kuralının boşanma davaları için de geçerli olduğu, buradan hareketle, sadakatsizlik de dahil, açılmış olan boşanma davasının ön inceleme aşamasından sonra gerçekleşen darp, hakaret vb. tüm olayların mevcut boşanma davasında hükme esas alınamayacağı belirtilmiştir. Yani, açılmış olan boşanma davasının ön inceleme aşamasından sonra başlayan ilişkiniz mevcut davada kullanılamayacak, hükme esas alınamayacaktır. Bu karar, kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermiş, boşanma davası açıldıktan sonra eşlerin artık özgür oldukları sadakat yükümlülüklerinin ortadan kalktığı şeklinde bir algı oluşmuştur. Bu hatalı bir algıdır. Keza, eşlerin birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğü boşanma davasının kesinleşmesine kadar devam eder. Bu durumda eşiniz mevcut davada değil ama ikinci bir dava açmak bu mevcut dava ile birleştirilmesini talep etmek sureti ile sadakatsizlik, darp, hakaret gibi dava açıldıktan sonra meydana gelen olayları dava konusu yapabilir.