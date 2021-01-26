Ayrımcılık yapan tazminat öder

Bir fabrikada çalışıyorum, bu yıl hamile kaldım ve şirket hamile olan işçilere performansları düşük olacağı gerekçesi ile zam yapmama kararı aldı. Haklarımız nedir?

İş Kanunu'nun 5. Maddesi eşit davranma ilkesini düzenlemektedir. Buna göre; "İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz."

Buna yapan işverenler ise ayrımcılık tazminatı adı verilen bir tazminatla karşı karşıya kalır. Yine aynı maddede devamla bu husus şu düzenlenmiştir. İş ilişkisinde veya sona ermesinde eşit davranma ilkesine aykırı davranıldığında işçi, 4 aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir. Ayrımcılık yapıldığını ispat yükü işçiye aittir. Fakat işçi bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, işveren böyle bir ihlalin mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü olur.

ÇOCUĞUNU GÖREMEYEN VELAYETİ KAZANABİLİR

Eski eşim çocuğumuzu türlü bahanelerle göstermiyor. Bu konuda ne yapabilirim?

Eşinizin size çocuğunuzu göstermemesi velayet hakkının kötüye kullanılmasıdır. Çocuğunuzu mahkemenin kişisel ilişki tesisi için belirlediği günlerde icra kanalı ile teslim alabilirsiniz. Eşinizin bu davranışına devam etmesi çocuğu size göstermemesi çocuğun velayetinin değiştirilmesine sebep olabilir. Eşinizi bu konuda uyarın, velayet konusunda talebiniz varsa velayet hakkının değiştirilmesi davası açabilir, çocuğunuzun yüksek menfaatine de uygun düşmesi halinde çocuğunuzun velayetini alabilirsiniz.