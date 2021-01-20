Rapor sisteme işlenmeli

İşveren olarak işçinin istirahat raporunu Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirmek zorunlu mu?

İşçinin hastalık zamanında istirahat raporu alması, maaşında yaşanacak kesintinin olmaması ve eksik gün sayılmaması adına iş hukuku kapsamında önemliyken, işverene teslim edilen raporun SGK tarafına bildirilmesi gerekir. İşveren tarafından bu belge '01-İstirahat' yazısı ile e-bildirge sistemine girilmelidir. SGK ise 'çalışmadı' bildirimini alarak, işçiye rapor parasını ödüyor. Aynı zamanda çalışan istirahat raporu aldığı halde, çalışmaya devam ediyorsa, işveren bunu da bildirmekle yükümlüdür. Eğer işveren işçinin 'çalıştı' bildirimini yapmazsa, SGK işçiye raporlu göründüğü için 'çalışmadı' rapor parasını ödeyecektir. Yaşanan aksi durumun tespiti dahilinde, işverene para cezası kesilir, işçinin de çalışmadığı zannedilerek yatırılan rapor parası geri alınır. Her şartta işveren istirahat rapor bilgisini sisteme girmekle zorunludur.

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