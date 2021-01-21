Kredi borcu geri ödenmezse

Bankadan kredi çektim ama ödeyemiyorum. Başıma neler gelebilir?

Kredi çekmeden önce bazı aşamaları yerine getirmek gerekiyor. Banka bu durumda kendi durumunu güvene almak için sizden gerekli koşulları yerine getirmenizi bekleyecektir. Eviniz ya da üzerinize kayıtlı bir taşınmaz, maaşınızın tutarını ve kefil olan bir kişinin bilgisini isteyecek, bu durum karşısında size istediğiniz krediyi sunacaktır. Peki, 'Tüm bu durumlar yerine getirilmiş ama sonrasında işler kötüye gitmişse neler olur?' sorusuna gelince; banka size verdiği ödemeyi geri alacaktır. Kredi borçlusundan kredi ödemesini almak için icrai girişimlerde bulunacaktır. Kredi bedeli için bir rehin veya ipotek temin edildi ise, banka rehni veya ipoteği paraya çevirebilecek, ev ya da araba bulunuyor ise icrai satışlarla paranın teminini sağlayabilecektir. Banka asıl kişiye ulaşamıyor ya da ödemeyi geri alamıyorsa kefil olan kişiye yönelecektir. Kefil var olan borcu ödemek zorunda kalır.



Bir arkadaşıma kefil oldum. Vazgeçebilir miyim?

Borçlar Kanunu kefilin kefalet sürecinde haklarını ve yükümlülüklerini yeniden düzenlemiş ayrıntılı olarak işlemiştir. Bu durumda hem yükümlülükleriniz hem de sizi koruma altına alan maddeler var. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, kefil olduğunuz sözleşmenin azami ücretini ödeme sorumluluğuna girmiş bulunmaktasınız. Tüm kefalet türlerinde, kefil olan kişi ayni güvence ile beraber var olan rehin paraya çevrilinceye dek ve borçlu aleyhine yapılacak olan kesin aciz belgesi alınıncaya kadar ya da bu durum dahilinde konkordato (iflas anlaşması) kararına kadar kendi tarafına yöneltilen kararın durdurulmasını talep edebilir. Kefil; kefil sözleşmesi imzaladıktan sonra önceki mali durumunu kaybetmişse, kefaletin bir iyi niyet tavrında olmadığı anlaşılmışsa, alacaklı olana bir bildiri yazarsa ve borç doğmadığı süre içinde de yer alırsa her durumda kefalet sözleşmesinden dönebilmektedir.