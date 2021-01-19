Sitede işyeri açarken onay alınmalı

Sitenin bir dairesine işyeri açmak uygun mudur?

Toplu yaşanan alanlarda esas olan nokta, huzursuzluğu ve çatışmayı engelleyerek bütünlük sağlamaktır. Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre toplu yaşanan site ya da apartman gibi ortak yaşam alanlarını ilgilendiren yerleşimlerde işyeri açabilmek için maliklerin izinleri ve onayı gereklidir. Var olan bir sitenin bir dairesine işyeri açmak istiyorsanız, tüm kat maliklerinin muvafakatnamesini almalısınız. Fakat bazı işyerleri için sadece muvafakatname değil genel kurulda oy birliği ile alınmış olan bir karar da gerekecektir. Örneğin; berber, pastane, galeri, lokanta, büro açmak isterseniz, tüm kat maliklerinin muvafaknamesine ihtiyaç varken; gayrimenkulün bir kısmında açılacak olan işyeri bir sinema, tiyatro, gazino, beslenme ya da imalathaneyi ilgilendiren alanda olacaksa oy birliğine ihtiyaç duyulur.



ÇALIŞMA İZNİ İÇİN 6 AYLIK İKAMET ŞART

Yabancı işçi çalıştırmak için neler gerekiyor?

Yabancı işçi çalıştırmak için Çalışma Bakanlığı'nca izne gerek duyulmaktadır. Yabancı işçiler, işveren adına değil, kendi adlarına izinlerini alabilmektedirler. İzin hem elektronik ortamda hem de birebir görüşme sağlayarak uygun olan işlemleri yapmakla mümkün olabilmektedir.

İşçi tarafından hazırlanan belgeler 30 iş günü içinde değerlendirmeye alınır ve eksiksiz olması gereklidir. 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve Yönetmeliği'nde belirtilen şartlara göre uyumlu olması önemlidir. Aksi durumda dosya kaldırılır ve geçerliliğini kaybeder. Çalışma izni almak için yurt içinde en az 6 aylık ikamet izni alarak kalmış olmaları gereklidir.