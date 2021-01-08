Hekim hatasından hastane de sorumlu

Doğum sırasında çocuğumda hekim hatasından kaynaklı sağlık sorunları oluştu. Dava açabilir miyim?

Hekimin hasta üzerinde yükümlülükleri vardır. Hekim, sağlık hizmeti verirken uyguladığı tıbbi tüm tanı ve fiillerde tedbirli davranmak zorundadır. Hastayı riske sokmamak, can güvenliğini tehlikeye atmamak ve tüm ihtimaller dahilinde en uygun tedavi seçimini yapmak ile yükümlüdür. Hekimler vekillik sözleşmesi kapsamında özen borcu yükümlüğüne girmiş olur. Bu durumda meydana gelen bir sakatlık, komplikasyon ya da ölüm meydana geliyorsa, savcılığa ve hukuki yollara başvuru yapmalı ve dava sürecini başlatmalısınız. Bu süreçte hekimin kusuru veya ihmali olduğu sonucuna varılırsa hem maddi hem manevi tazminat haklarınız mevcut olur. Ayrıca hekimin hatasından hastane de müteselsilen sorumludur.

İşten çıkardığım kişi gizlice verilere sızmış. Dava açabilir miyim?

Size veya şirketinize ait verileri ele geçirmek, sızdırmak, kopyalamak ya da çalmak hukukumuzda suç olarak nitelendirilir. İşten çıkartılan kişinin devam eden kötü niyeti sonucunda yasal olmayan süreçlerde belirli bir kişiyi hedef alarak girdiği bu çatışma kendisini haklı kılmayacaktır. Bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçları için suçun ağırlaştırıcı ve hafifletici nedenlerine göre 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası verilebilir.