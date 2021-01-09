Dava 1 haftada da 2 yılda da bitebilir

Eşimle ayrılma aşamasındayız. Boşanma davası yaklaşık olarak ne kadar sürer?

Her dava, farklı somut olaylar ve farklı talepler içereceğinden, kendine özgü süreçlere tabi olacaktır. Davaların hızlı sonuçlanması, adaletin hızlı bir şekilde tecelli etmesi çok önemli ise de asıl önemli olan, bu süreç sonunda tarafların haklarını doğru bir şekilde alabilmelerini sağlamaktır. Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli olarak iki çeşittir. Anlaşmalı boşanma davalarında eşler, boşanmanın tüm hükümleri konusunda anlaştıklarından, mahkemece ortada araştırılacak, incelenecek, delil toplanacak bir süreç olmayacak ve mahkemece oldukça kısıtlı bir inceleme ile protokol hükümleri değerlendirilerek karar verilecektir. Bu tür boşanma davaları mahkemelerin iş yoğunluklarına göre 1 hafta ila 2 ay içinde sonuçlanabilmektedir. Çekişmeli davalarda ise mahkeme tarafların talep ettiği bir takım araştırma ve incelemeleri yapacağından, delil toplanıp tanık dinleneceğinden, bu davalar taleplerin çokluğu ile ilgili olarak değişmekle birlikte yaklaşık 1 yıl-2 yıl sürebilmektedir.

Eşim ayrılma kararı aldı. Ancak aslında o da ayrılığı istemiyor. Annesinin ve kardeşinin kısa arayla vefat etmesi, onu psikolojik olarak zor durumda bıraktı. Ayrılığı engellemek için ne yapabilirim?

Hukuk davaları genel hatları ile dilekçeler teatisi, ön inceleme aşaması, tahkikat aşaması ve sözlü yargılama karar aşamalarından oluşur. Çekişmeli boşanma davasında davayı açan, boşanma için haklı sebeplerin varlığını ve evlilik birliğini çekilmez hale getiren kusurlarınızın varlığını ispatlamak zorundadır. Yapılacak yargılamada sizin kusurunuzun olmadığı veyahut da eşinizin sizden daha az kusurlu olduğunun ispatlanması halinde hakim davayı reddedecek yani boşanma gerçekleşmeyecektir. Dava dilekçesinin size tebliğinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap vermeli, davayı yani boşanmayı kabul etmediğinizi söylemeli ve evlilik birliğinizin temelinden sarsılmadığını, kusurunuzun olmadığını veya eşinizin sizden daha fazla kusurlu olduğunu delilleri ile birlikte ortaya koymalısınız. Yine dilekçenizde eşinizin yaşamış olduğu travma nedeni ile böyle bir karar aldığını ifade edebilir, bu hususu şahitlerle kanıtlayabilirsiniz. Davanız normal sürecinde yeterince uzun sürecektir, eşinizle yeniden konuşabilirsiniz.