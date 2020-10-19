Sitede işyeri açarken onay alınmalı

Sitenin bir dairesine işyeri açmak uygun mudur?

Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, toplu yaşanan site ya da apartman gibi ortak yaşam alanlarını ilgilendiren yerleşimlerde işyeri açabilmek için maliklerin izinleri ve onayı gereklidir.

Var olan bir sitenin bir dairesine işyeri açmak istiyorsanız, tüm kat maliklerinin muvafakatnamesini almalısınız. Fakat bazı işyerleri için sadece muvafakatname değil, genel kurulda oy birliği ile alınmış olan bir karar da gerekecektir. Örneğin; berber, pastane, galeri, lokanta, büro açmak isterseniz, tüm kat maliklerinin muvafaknamesine ihtiyaç varken; gayrimenkulün bir kısmında açılacak olan işyeri, bir sinema, tiyatro, gazino ya da imalathaneyi ilgilendiren alanda olacaksa oy birliğine ihtiyaç duyulur.

Eşimle 1 yıldır ayrı yaşıyoruz. Terk etme sebebiyle boşanma davası açmak istiyorum. Böyle bir haklılığım var mıdır?

Terk etme sebebiyle boşanma davası açmak için uygun bir zaman dilimindesiniz. Terk için açılacak olan boşanma davalarında en az 6 ay boyunca ayrı olmak koşulu bulunur.

Eşe yapılacak olan terk ihtarı 4 ay içinde yollanır. İhtar yazısında evden ayrılan kişinin 2 ay içinde konuta geri dönmesi talep edilir. Konuta dönmemesi halinde de terk sebebiyle boşanma davası açabilirsiniz. Terk sebebiyle boşanma özel boşanma sebebidir ve bir takım usuli işlemler gerektirir.

Eşinizin haksız bir şekilde evi terk etmesi nedeniyle TMK 166 gereği geneli bir boşanma sebebi olan evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması nedeni ile de dava açabilir, bu davada varsa başkaca boşanma nedenlerinizi de ileri sürebilirsiniz. Somut belgeler ve özellikle tanık delili boşanma davasının kabulü açısından son derece önemlidir.