GERI ÖDEMEZSEM NE OLUR?

KYK bursunu geri ödeyemezsem neler olur?

Kredi ve Yurtlar Kurumu TC vatandaşı olan eğitim hayatını sürdüren öğrencilere eğitim, sosyal ve kültürel hayatlarında destek olmak amacıyla dönemleri kapsayan ödemeler verir. Ertelediğiniz borcun sürekli birikmesi demek toplam borcunuzun zam oranıyla beraber artması demektir. Devlet sizden borcunu tahsil etmek için taksitlendirme imkanı sunmuştur ve ödemelerinizi istediğiniz oranda taksite dönme fırsatı tanımıştır.

Tam teşekküllü bir hastaneden alınan ve 'bir daha iş göremez' ibaresi ile yapılan ciddi bir uyarı niteliği varsa, ya da kişinin vefatı olmuşsa alınan borç silinmektedir.

Bunun haricinde olan durumlarda ödeme yükümlülüğü vardır ve aylara bölünerek geri istenecektir.

İşime geç kaldığım için ay sonunda maaşım kesildi. Böyle bir durum mümkün müdür? Ne kadarlık bir kesinti olabilir?

İş kanunu gereği işçi ve işverenin birbirine karşı yükümlülükleri vardır.

İşe girerken anlaşılan saatlerde gelmek ve çıkmak işverene karşı borcunuzdur.

Sürekli olmamak kaydı ile yaşanan gecikmelerin sebepleri dâhilinde bazen durumlar tolere edilir, bazen deliller ve gerekçelere durumu ile işverene beyan edilir ve bir sorun yaşanmaz. Hukuki çerçeveden bakıldığında iş kanununa göre işe geç geldiğiniz zaman maaşınızdan kesinti yapması haklı bir durumdur.

Burada esas olay neye göre kesintinin yapılacağıdır. Bir saatlik bir gecikme durumunda 1 saatlik ücretinizi keserken, üç saatlik bir gecikmede 3 saatlik ücret kesmelidir. Fazlası olamaz ve saat başına gecikme durumu ile maaş hesaplanır.