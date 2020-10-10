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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 10 Ekim 2020, Cumartesi

Aidata 7 günde itiraz edin

İstanbul'da bir siteye yeni taşındım. Aylık aidat ödemelerinin bana bildirilmesi zorunlu mudur?
İşletme projesi hazırlandıktan sonra 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 37. Maddesi'ne göre kat maliklerine iadeli taahhütlü mektupla iletilmek zorundadır.
İşletme projesi eline ulaşan kat maliki bu projeye 7 gün içinde itiraz edebilir. İşletme projesine 7 gün içinde itiraz edilmemesi halinde proje kesinleşir ve aidata itiraz hakkı ortadan kalkar. İşletme projesinin genel kurul tarafından yapılması halinde işletme projesine itiraz hakkı olmayıp, bu durumda sadece dava açma hakkı mevcuttur.

Giriş katında oturmaktayım. Camlarıma ve balkona demir parmaklık yaptırabilir miyim?
Güvenlik açısından zorunlu olması ve binanın genel yapısını ve görünüşünü bozmamak kaydıyla güvenlik amacıyla camlar ve balkona demir parmaklık yaptırmak mümkündür. Fakat demir parmaklığın üst kattaki bağımsız bölümün güvenliğini riske etmeyecek şekilde ve binanın genel görüntüsünü bozmayacak renk ve modelde olması gerekmektedir.

Sitede oturuyorum. Cam balkon yaptırmak istiyorum. Ne yapabilirim?
Sitede toplu olarak gerçekleştirilmeyen ve kişilerin özel tercihleri olarak uygulanacak durumlarda dikkatli olmak gerekiyor. Site içerisinde yer alan balkonların raylı bir sistem üzerine oturtulup kapatılması ve çevrelenmesi, ancak maliklerin 5'te 4'ünün onay imzası üzerine olabiliyor. En sağlıklısı, maliklerden izin alarak gönül rahatlığı ile isteğinizi yapmaktır.

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