Eşit hizmete eşit aidat ol
Fakat bu güvenlik personelinin maaşı ve SGK primi eşit olarak bölüştürüldüğü için, benim aidatımın neredeyse büyük dairelerden bir farkı kalmıyor. Bu haksızlık değil mi?
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 20. maddesine göre;
Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça: a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür. Dolayısıyla özellikle personel çalıştıran başkaca da çok gideri olmayan apartmanlarda personel gideri aidatın neredeyse büyük kısmını oluşturduğundan ve bu gider de kanun gereği eşit olarak paylaştırıldığından, aidatlar dairenin arsa payı farklı da olsa birbirine yakın çıkabilmektedir.
Burada kanun koyucunun güvenlik hizmetinden dairenin büyüklük-küçüklük farkı olmaksızın her kat malikinin eşit yararlandığı ve bu nedenle de personel giderlerine eşit miktarda katılımın hakkaniyete uygun olduğu şeklindeki düşüncesi bizce de hakkaniyetli bir düzenlemedir.
Yaşadığım apartmanda bir kat maliki evini randevu evi gibi kullanıyor. Ev sahibi olduğu için ne yapacağımızı şaşırdık, huzurumuz kalmadı. Ne yapabiliriz?
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 25. maddesine göre, kat maliklerinden biri bu kanuna göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler.
Kendi bağımsız bölümünü randevu evi veya kumarhane veya benzeri yer olarak kullanmak suretiyle ahlak ve adaba aykırı harekette bulunması halinde de bu maddedeki çekilmezlik hali var kabul edilir.
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