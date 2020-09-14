Kimlik kaybeden 199’u arasın

Yeni çipli kimliğimi kaybettim. Bunun için başıma bir iş açılır mı? Neler yapabilirim?

Eskiden pek çok kimsenin endişe ettiği kayıp ya da çalıntı kart sonrasında yaşanan olumsuzluklar şimdi yeni çipli kimliklerle azaldı. 2 Ocak 2017 tarihinde başlayan yeni kimlik kartlarının dağıtımı ile daha güvenli bir kart kullanımına geçildi. Eski kimlikler kaybolduğunda çok büyük sorunlar yaşanırken, yeni kimliklerde sorunlar daha az yaşanmaktadır.

Kayıp çalıntı kart sonrasında yapılması gereken ALO 199 çağrı merkezini aramak ve kayıp bilgisini sunmak, ayrıca nüfus müdürlüğüne başvurmaktır. Kayıp/çalıntı kart sonrasında yeni kimlik çıkartmak için muhtarlıktan nüfus cüzdanı talep etme formu çıkarılır. Bir önceki işlemde sunduğunuz evrakların yeniden eksiksiz şekilde sunulması gereklidir. Son 6 ay içinde çekilen biyometrik fotoğraf, form ile beraber nüfus müdürlüğüne müracaat ederek işlemleri tamamlayabilirsiniz.

ÇOCUK DA KORUMA TALEP EDEBİLİR

Annem ile babam ayrıldı. Babam, bizim üzerimizden annemi tehdit ediyor. Kendime koruma talebi aldırabilir miyim?

6284 sayılı Kanun'da önleyici koruma tedbirleri yer almaktadır. Bu kanunda düzenlenen tedbirler, hem aile birliği içinde meydana gelebilecek her türlü psikolojik veya fiziksel aile içi şiddet vakalarına karşı önleyici tedbirlerdir. Bilinen en sık koruma tedbiri ise genel olarak kadının kocasına karşı verilen uzaklaştırma tedbiridir fakat bu yasal düzenleme sadece bundan ibaret değildir. Aynı ev içinde yaşayan hane üyelerinden herhangi birine karşı uzaklaştırma kararı almak da mümkündür. Bu anlamda da çocuğun da babasına karşı uzaklaştırma/koruma tedbiri aldırması mümkün olabilir.

Bunun için illa çocuğa şiddet uygulanmış olması gerekmez, çocuğa psikolojik baskı yapılması, çocuğun şiddet tehdidi altında olması da yeterlidir.

Yapılması gereken, reşit iseniz bizzat, değilseniz veliniz vasıtası ile polis, jandarma ya da Cumhuriyet savcılığına ve aile mahkemesine müracaat etmektir.