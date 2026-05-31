Kabe’de veda tavafı yapıldı: Türk hacı kafileleri bugün yurda dönüyor

Arafat ve Müzdelife'de vakfe görevini yerine getiren hacılar, şeytan taşladıktan sonra Kabe'ye geldi.

Kutsal topraklardaki görevlerini tamamlayıp hacı olan 1.7 milyon Müslüman, veda tavafının ardından Kabe'den ayrılmaya başladı. Arafat ve Müzdelife'de Kurban Bayramı arifesinde vakfe görevlerini yerine getiren, ardından Cemerat'a geçerek "büyük şeytan" olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş atan Müslümanlar, daha sonra Kabe'de ziyaret tavafı ve sayı gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı öncesinde Medine'den Mekke'ye gelen kafileler, buraya veda edip, Cidde'den hava yoluyla bugün Türkiye'ye dönmeye başlayacak. Kafilelerin dönüşünün ise 19 Haziran'a kadar sürmesi bekleniyor.
Dilek Demir
