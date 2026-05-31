Sosyetenin bayram rotası belli oldu: Bodrum’dan Phuket’e ünlü simaların tatil tercihleri
Sosyal medyayı saran bayram coşkusuna cemiyet hayatının ünlü simaları da ortak oldu. Takipçilerine huzur, sağlık ve gelenek vurgulu mesajlar gönderen ünlü isimler, bayram tatilini dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanında geçirmeyi tercih etti.
Mete Vardar, bayramın manevi havasını Bodrum Türkbükü'nde karşıladı. Kurban ibadetinin ardından oğullarıyla yan yana poz veren Vardar, "Allah kabul etsin" ve "Oğullarla beraber" notlarıyla aile bağlarının önemine dikkat çekti.
LONDRA'DA MUTLULUK
Bayramı yurt dışında karşılayan Nejdet-Emel Ayaydın çifti, Londra caddelerinde el ele yaptıkları huzurlu yürüyüşü sade bir "İyi bayramlar" notuyla paylaştı.
TEKNEDEN KARAYA ROMANTİK GEÇİŞ!
Tatil için Göcek koylarını tercih eden Ali- Arzu Dürüst çifti, gün boyu teknede vakit geçirdi. Akşam saatlerinde ise akşam yemeği için zodyak botla kıyıya geçerken objektiflere yansıdı.
KIZ KIZA TEKNE KEYFİ
Yakın arkadaşlar, bayram tatili için deniz havasını seçti. Birlikte çıktıkları tekne tatilinde İpek Varol ve Eda Kosif ön kısımda güneşlenirken, Aslı Şen ise arka kısımda dinlenerek tatilin tadını çıkardı.
MANEVİYATA DİKKAT ÇEKTİ
Şık beyaz kombinini mavi ceketle tamamlayan Aslıhan Koruyan Sabancı, dünya küresi heykeli önünde poz verdi. Gelenek ve manevi değerleri gelecek nesillere aktarmanın önemini vurgulayan derin bir bayram mesajı yayımladı.
KARDEŞLERİN PHUKET MACERASI
Neslişah Alkoçlar ve eşi Engin Altan Düzyatan, çocukları Alara ve Emir Aras ile birlikte Tayland'ın Phuket adasında tropik bir bayram geçirdi. Bu eğlenceli tatilde onlara Aslışah Alkoçlar ve yeğenleri de eşlik etti. Doğayla iç içe vakit geçiren geniş aile, hayvanat bahçesinde filleri yıkadıkları renkli ve neşeli anlarla tatilin keyfini çıkardı.
Dilek Demir