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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 20 Ağustos 2020, Perşembe

Çocuğumu göstermiyor

Çok sorunlu bir boşanma yaşadık. Karım da bana çocuğumu göstermemek için birçok bahane uyduruyor.
Tamam geçmişte bazı hatalarım oldu. Ancak şimdi çocuğumu görmeden yapamıyorum. Bu konuda haklarım neler?
Eşinizin size çocuğunuzu göstermemesi velayet hakkının kötüye kullanılmasıdır. Çocuğunuzu mahkemenin kişisel ilişki tesisi için belirlediği günlerde icra kanalı ile çocuğunuzu teslim alabilirsiniz. Eşinizin bu davranışına devam etmesi çocuğu size göstermemesi çocuğun velayetinin değiştirilmesine sebep olabilir.
Eşinizi bu konuda uyarın, velayet konusunda talebiniz varsa velayet hakkının değiştirilmesi davası açabilir, çocuğunuzun yüksek menfaatine de uygun düşmesi halinde çocuğunuzun velayetini alabilirsiniz..

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