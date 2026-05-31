30 yaşından sonra risk katlanıyor! İşte bel fıtığını tetikleyen 4 tehlike

Günümüzde pek çok kişi, inatçı bel ağrılarından yakınıyor! Yaşanan şikayetler nedeniyle akıllara hemen 'Fıtık' geliyor! Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Emre Ünal, bel ağrılarının büyük bir kısmının bel fıtığından kaynaklanmadığını belirtiyor. Her fıtığın da ameliyatla tedavi edilmediğini sözlerine ekliyor. Hareketsizlik ve kilonun fıtık riskini artırdığını söyleyen Op. Dr. Ünal, hastalığın tedavi yöntemleriyle ilgili önemli bilgiler veriyor:



RİSK 30'DAN SONRA ARTAR



Omurga kemiklerinin arasında disk denilen kıkırdak dokular bulunuyor. Erişkin bir kişide 23 adet disk yer alıyor. İşte bu disklerin zamanla bozulup arkaya doğru yer değiştirmesine bel fıtığı deniyor. Omurga kemiklerimizin hemen arkasında bacaklarımıza giden sinirler geçiyor. Bu durum omuriliğin ezilmesine sebep olabiliyor. 30 yaşından sonra bu kıkırdaklarda bir bozulma olabiliyor. Her bel fıtığı tedavi gerektirmiyor.

Günümüzde hareketsiz yaşam ve fazla kilolar nedeniyle her geçen gün artan bel ağrıları, akıllara hemen fıtık korkusunu getiriyor. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve İHA'dan alınmıştır.)



KİLO DA TEHLİKELİ



Bazı insanlar, bel fıtığı açısından daha çok risk taşıyor. Özellikle eğilerek iş yapanlarda, spor ve egzersiz yapmayanlarda, sigara içenlerde ve kilolu olanlarda daha sık bel fıtığı görülüyor. Bel fıtığı ameliyatları genellikle mikroskobik veya endoskopik gözlemlerle yapılıyor. En iyi tedavi yöntemi mikroskobik yöntemdir. Bel fıtığı ameliyatı da bir omurilik ameliyatı olacağından kendine göre riskleri vardır ama özenerek yapılır. Ameliyatın riskleri mikroskobun kalitesi, cerrahın tecrübesi ve cerrahın ne kadar özenerek iş yaptığıyla doğru orantılı olarak düşer.





NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Op. Dr. Emre Ünal, bel fıtığına uygulanan lazer tedavisine değiniyor. "İlaç tedavisinin işe yaramadığı, bacağına giden ağrıları yüksek olan hastalarda güzel bir tedavi yöntemidir. İşlem ortalama 15 dakika sürüp ameliyathanede veya ameliyathane ortamında olmayan bir ortamda da olabilir. İğne ile kıkırdak dokunun içerisine yüksek çözünürlüklü röntgen ile girilerek disk içerisine ve yerinden çıkmış olan disk dokusuna lazer tedavisi yapılır" diyor.





AMELİYAT ŞART DEĞİL



Her bel fıtığının ameliyat olması gerekmiyor. Fıtıkların yüzde 90- 95'i ameliyat gerektirmeyecek bir tedavi yöntemiyle düzeliyor. İlaç, fizik tedavisi, disk içine lazer ve iğne tedavisi gibi birçok yöntem bulunuyor. Ameliyat ancak geri dönüşsüz sonuçları olma ihtimali olan hastalara yapılıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN SONRAKİ HABER Gençlik sırrı krem değil bavul! Dilek Demir Takvim.com.tr Sağlık Günün Manşetleri Tüm Manşetler Bazı insanlar, bel fıtığı açısından daha çok risk taşıyor. Özellikle eğilerek iş yapanlarda, spor ve egzersiz yapmayanlarda, sigara içenlerde ve kilolu olanlarda daha sık bel fıtığı görülüyor. Bel fıtığı ameliyatları genellikle mikroskobik veya endoskopik gözlemlerle yapılıyor. En iyi tedavi yöntemi mikroskobik yöntemdir. Bel fıtığı ameliyatı da bir omurilik ameliyatı olacağından kendine göre riskleri vardır ama özenerek yapılır. Ameliyatın riskleri mikroskobun kalitesi, cerrahın tecrübesi ve cerrahın ne kadar özenerek iş yaptığıyla doğru orantılı olarak düşer.Op. Dr. Emre Ünal, bel fıtığına uygulanan lazer tedavisine değiniyor. "" diyor.Her bel fıtığının ameliyat olması gerekmiyor. Fıtıkların yüzde 90- 95'i ameliyat gerektirmeyecek bir tedavi yöntemiyle düzeliyor. İlaç, fizik tedavisi, disk içine lazer ve iğne tedavisi gibi birçok yöntem bulunuyor. Ameliyat ancak geri dönüşsüz sonuçları olma ihtimali olan hastalara yapılıyor.