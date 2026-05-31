Böbrek taşından kesisiz kurtulma imkanı: RIRS yöntemi nedir ve kimlere uygulanır?
Böbrek taşı, vücudu tüketiyor. Sırtta ve kasıklarda şiddetli ağrılarla belirti veriyor. Yeni geliştirilen tedavi yöntemleri şikayetleri ortadan kaldırıyor
Böbrek taşı, toplumda en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor. Vücuttaki atık ürünlerin kandan temizlenmesini sağlayan bu organın sağlıklı olması, tüm bedeni etkiliyor.
Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, böbrek taşı tedavi yöntemlerinden biri olan "retrograd intrarenal cerrahi" kısaca RIRS hakkında bilgiler veriyor.
Taşlar, sırtta, kaburgaların altında, alt karın bölgesinde ve kasıklarda görülen şiddetli ağrı gibi farklı belirtiler göstermektedir.
Özellikle son teknolojik gelişmelerle birlikte böbrek içindeki kırılamayan ya da düşürülemeyecek boyuttaki taşların tedavisinde yenilik olarak kesisiz kurtulma imkanı doğmuştur. Fleksibl URS denilen esnek, yumuşak bir cihazla böbrek içine kadar ulaşılır.
Burada düşmesi mümkün olmayan 1 cm üzerindeki taşların, 2 veya 3 cm kadar olan taşların lazer yöntemiyle kum haline getirilip idrar yolundan akıtılması ve dökülmesi sağlanmaktadır. Bu yöntem, herkese ve her yaş grubuna uygulanabilir.
Tedavinin süresi taşın büyüklüğüyle orantılıdır.
