Mesaj içerikleri tespit edilemez

Eşimle ayrılma aşamasındayız.

Beni aldattığından şüpheleniyorum. Acaba kiminle ne konuştuğunu veya mesajlarının içeriğini ispatlayabilir miyim?

Boşanma davalarında ya da diğer hukuk davalarında hiçbir şekilde geçmişe yönelik telefonların konuşma kayıtları temin edilememektedir. Gelen kayıtlar, konuşmanın ne olduğu ile ilgili değil, ayrıntılı fatura gibi, hangi saatte, hangi numarayla ne kadar süre konuşulduğu ya da mesajlaşıldığı gibi bilgilerden ibarettir.

ESKİ YÖNETİCİ SORUMLUDUR

Eski apartman yöneticisinin usulsüz harcamalarını tespit ettim. Yapılabilecek bir şey var mı?

Yönetici kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumlu olup, kat maliklerine hesap vermekle yükümlüdür.

Yöneticinin kat malikleri kurulunca ibra edilmiş olması onu, yöneticilik yaptığı dönemde usulsüz yaptığı harcamalar ve zimmetine geçirdiği paralar nedeniyle kat maliklerine verdiği zararlardan dolayı sorumluluktan kurtarmaz.