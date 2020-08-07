Müstehcenlik suçuna ağır ceza

Müstehcen bir eserin yayımlanması ceza gerektirir mi?

Müstehcenlik suçu; müstehcen ürünlerin alenileştirilmesi, satılması, kiraya verilmesi, reklamının yapılması, şiddet içeren veya doğal olmayan yollardan cinsel ilişkiyi içeren materyallerin üretilmesi, satılması, bulundurulması, depolanması, kullanıma sunulması vb. seçimlik hareketlerle genel ahlaka karşı işlenen suçlardandır. Müstehcen ürünlerin üretilmesinde çocukların kullanılması veya çocukların kullanıldığı müstehcen ürünlerin ülkeye sokulması, çoğaltılması, satılması, depolanması, bulundurulması ve kullanıma sunulması gibi hareketlerle işlenen müstehcenlik suçu, genel müstehcenlik suçuna göre daha ağır yaptırım gerektiren bir suç olarak düzenlenmiştir. Mevzuatta müstehcenlik suçu derin olarak işlenmiş ve bu konuda önemli bilgiler sunulmuştur. 5237 Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde müstehcen yayın suç olarak ifade edilmiştir.

Bir eserde müstehcenliğin var olduğunu belirlemek oldukça önemlidir. Çünkü kişilerin özgürlük alanı ve eylemin suç olan görünümünü belirlemek oldukça hassas bir çizgidir. Bu konu farklı farklı somut olaylar önüne gelen Yargıtay ceza daireleri tarafından da zaman zaman tartışılmaktadır.

Esasen suçun cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasını gerektirse de; suçun özellikle çocuklar kullanılarak veya çocuklara karşı işlenmesi, şiddet içeren, hayvanlar, ölü insan bedeni veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlarla işlenmesi halince ceza 6 yıldan 10 yıla kadar çıkabilmektedir.

TAZMİNATA GELİR AYARI

Eşimden ayrılmak için dava açtım. Benden tazminat istiyor. Ailemin maddi durumu iyi, acaba ailemin mallarından pay isteyebilir mi?

Boşanma aşamasında maddi ve manevi tazminat olmak üzere iki çeşit tazminat talep edilebilir.

Yasa gereği tazminat talep edilebilmesi için belirli şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Maddi tazminat talebinde bulunacak olan eşin boşanmadan dolayı maddi kayba uğrayacak ve boşanmayı getiren olaylar üzerinde eşinden daha az kusura sahip olması gerekmektedir. Yoksa tazminat talepleri kabul edilmez.

Aynı şekilde boşanmada manevi tazminat talebinde bulunacak kişilerin de eşinden boşanmada tazminat alabilmeleri için ancak kişilik haklarının boşanmayı getiren olaylar sebebiyle saldırıya uğramış olması gerekir.

Hakim karar verirken tarafların kusur durumlarına ve maddi imkanlarına bakacak, buna göre tazminata hükmedecektir. Dolayısıyla hakim öncelikle eşinizden daha kusurlu olup olmadığınızı değerlendirecek, daha kusurluysanız, bizzat kendi gelirinize uygun bir tazminat miktarına hükmedecektir.

Babanızın maddi durumunun iyi olması hakimi bağlamaz.

Yine eşinizin babanızın mal varlığı üzerinde herhangi bir hakkı yoktur.