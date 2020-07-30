Sigorta yapmayanı şikayet edin
ÇOCUĞUNU GÖREMEYENE YARGI YOLU AÇIK
Eski eşim çocuğu 2 aydır göstermiyor. Bu konuda ne yapabilirim? Ayrıca ödediğim nafakada artış talep edebilir mi?
EŞİNİZİN size çocuğunuzu göstermemesi velayet hakkının kötüye kullanılmasıdır. Çocuğunuzu mahkemenin kişisel ilişki tesisi için belirlediği günlerde icra kanalı ile teslim alabilirsiniz. Eşinizin bu davranışına devam etmesi çocuğu size göstermemesi çocuğun velayetinin değiştirilmesine sebep olabilir. Eşinizi bu konuda uyarın, velayet konusunda talebiniz varsa velayet hakkının değiştirilmesi davası açabilir, çocuğunuzun yüksek menfaatine de uygun düşmesi halinde çocuğunuzun velayetini alabilirsiniz. Mahkemenin çocuğunuz için hükmettiği nafaka iştirak nafakasıdır.
Mahkeme kararında nafakanın yıldan yıla artışına ilişkin bir düzenleme yapılmamışsa, tutar yıllar içinde değer kaybedecektir.
Çocuğun ihtiyaçlarının artması veya nafaka borçlusu eşin ekonomik durumunun eskiye nazaran iyileşmesi nedenleri ile nafaka artırım davası açılabilecektir. Bu davada aile mahkemeleri yetkilidir.
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