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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 30 Temmuz 2020, Perşembe

Sigorta yapmayanı şikayet edin

SİGORTASIZ işçi çalıştıran devletten prim ve vergi kaçırdığı gibi, sizi de zarara uğratır. Sigortasız işçi çalıştırmak suçtur ve bu suçun ağır yaptırımları olmasına rağmen, ne yazık ki ülkemizde kayıt dışı çalışma oldukça sık karşılaşılan bir durum. Sigortasız işçi çalıştıran işverene devlet ceza kesiyor. Eğer işveren sigortanızı yapmamış ise veya sigortanızı aldığınız ücret üzerinden yatırmıyor ise ALO 170'i arayarak veya bir dilekçe ile SGK İl Müdürlükleri'ne işyerini şikayet ediniz. Yine CİMER'e şikayet ederek durumun tespit edilmesini isteyebilirsiniz.




ÇOCUĞUNU GÖREMEYENE YARGI YOLU AÇIK

Eski eşim çocuğu 2 aydır göstermiyor. Bu konuda ne yapabilirim? Ayrıca ödediğim nafakada artış talep edebilir mi?
EŞİNİZİN size çocuğunuzu göstermemesi velayet hakkının kötüye kullanılmasıdır. Çocuğunuzu mahkemenin kişisel ilişki tesisi için belirlediği günlerde icra kanalı ile teslim alabilirsiniz. Eşinizin bu davranışına devam etmesi çocuğu size göstermemesi çocuğun velayetinin değiştirilmesine sebep olabilir. Eşinizi bu konuda uyarın, velayet konusunda talebiniz varsa velayet hakkının değiştirilmesi davası açabilir, çocuğunuzun yüksek menfaatine de uygun düşmesi halinde çocuğunuzun velayetini alabilirsiniz. Mahkemenin çocuğunuz için hükmettiği nafaka iştirak nafakasıdır.
Mahkeme kararında nafakanın yıldan yıla artışına ilişkin bir düzenleme yapılmamışsa, tutar yıllar içinde değer kaybedecektir.
Çocuğun ihtiyaçlarının artması veya nafaka borçlusu eşin ekonomik durumunun eskiye nazaran iyileşmesi nedenleri ile nafaka artırım davası açılabilecektir. Bu davada aile mahkemeleri yetkilidir.

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