Soyadı değişikliğinde süreye dikkat!
Evlendikten sonra resmi yerlerde herhangi bir sorun yaşamamak adına, kimlik, ehliyet veya pasaportunuzdaki soyadı değişimini ivedilikle yapmanız gereklidir. Bekarlık soyadının devamını ya da eklenmesini talep etmeniz de mümkündür.
Bekarlık soyadını kullanmak için, bir dilekçe ile beraber aile mahkemesine başvuru yapabilirsiniz. Evlilik sonrasında soyadı değişimini nikahtan sonra 30 gün içinde yapmak gerekiyor. Aksi halde en az 100 lira para cezası alabilirsiniz. Nüfus müdürlüğünden alınan randevu ve yeni çipli sisteme geçiş sayesinde uygulama son derece kolaydır.
NAFAKA ÖDEMEYEN HAPİS ALABİLİR
Eşim ile anlaşmalı olarak boşandık. 2 yaşındaki oğlum için 2 bin 700 lira nafakada da anlaştık. Nafakayı birkaç ay ödeyemeyeceğini söyledi.
Kesinlikle bana para ödememek için böyle yaptı. Dava açarsam nasıl sonuç elde ederim?
Boşanma veya nafaka davalarından sonra verilmiş olan nafakaya ilişkin hükümlerin kesin hüküm niteliği yoktur. Eşiniz durumunun kötü olduğu gerekçesi ile nafaka ödeme yükümlülüğünden dava açmadan kurtulamaz veya nafakayı düşüremez. Eşiniz aleyhine ödemediği ve eksik ödediği nafakalar için icra takibinde bulunabilir, maaş haczi yolu ile alacağınızı tahsil edebilirsiniz.
İcra İflas Kanunu 344. Madde "Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikayeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir.
ALDATILAN TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR
Sevgilimin evli olduğunu öğrendim. Kandırıldım, kendime olan güvenim sarsıldı. Bu konuda ona tazminat açabilir miyim?
Sevgilinizin evli olduğunu sizden gizleyerek sizinle ilişkiye girmiş olması sebebi ile kişilik haklarınızın ihlal edildiğini öne sürerek manevi tazminat davası açabilirsiniz. Bu davada sevgilinizin evli olduğunu bilmediğinizi ve sevgilinizin size bu konuda yalan söylediğini ispatlamanız gerekir. Sevgilinizin bu tutumunun Türk Ceza Kanunu anlamında bir suç teşkil etmeyeceği kanaatindeyim
MOBBİNG İÇİN ÖNCE ARABULUCUYA GİDİLİR
Mobbing tazminat davası nasıl açılır?
Mobbinge maruz kalmak, yıpratıcı ve yaralayıcı bir süreçtir. Mobbing, çalışana iş sözleşmesini feshetme hakkını doğurur. İşçi, yaşadığı zorlukları tespit ettirip, dava yoluna gitmek isteyebilir, bu anlamda da manevi tazminat konusu devreye girer. İşçi, iş sözleşmesini mobbing nedeniyle feshetmeli ve açacağı davada da mobbingi ispat etmelidir. Mobbing nedeniyle iş akdini fesheden işçi, öncelikle arabuluculuğa başvuracak, uzlaşamaması halinde ise iş davası açabilecektir.
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