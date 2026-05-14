Tarımda 24 ay geri ödemesiz kredi dönemi! 10 milyon dolar limit belirlendi
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni paket tarım sektöründe heyecan yarattı. Bu yıl devreye alınacak, çiftçilere ve girişimcilere finansman desteği sağlayacak paketle katma değerli üretim gelişecek, ihracat artacak...
Bugün14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü. Bu özel gün vesilesiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tarım ve gıda sektörüne yönelik destek paketi sektörde heyecana yol açtı. Bu kapsamda bu yıl başlatılacak Türkiye Tarım Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi'nin tarım sektörünü büyüteceğinin, katma değerli üretimi geliştireceğinin, ihracatı artıracağının altı çizildi.
SEKTÖRE İLGİ ARTACAK
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli, Başkan Erdoğan tarafından açıklanan projenin sektörde faaliyet gösteren ve tarıma ilgi duyan herkes için müjde niteliği taşıdığını söyledi. Projenin tarımda devrim oluşturabilecek bir çalışma olduğunu belirten Kestelli, şunları kaydetti:
"Projeyi çok değerli buluyoruz. Tarım ve gıda alanına yatırım yapmak isteyen girişimcilerin finansmanının kolaylaştırılması, 24 ay geri ödemesiz ve 10 milyon dolara kadar finansman imkanlarının tesis edilmesi, inşaat ve makine ekipman yatırımlarına verilecek destekler tarım sektörüne olan muazzam ölçüde ilgiyi artıracaktır.
Ayrıca, önümüzdeki 10 yıl için tarıma toplam 5.3 milyar dolarlık finansman paketi ayrılması, Kredi Garanti Fonu'nun da (KGF) dahil olacağı mekanizma ile çiftçilerimiz için 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturulması Türk tarımının yarınlara daha umutla bakmasını sağlayarak hem ihracatta artışı hem de iç piyasada rahatlamayı beraberinde getirecektir."
YATIRIMLARA TEŞVİK
İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Başkan Erdoğan tarafından açıklanan projenin üreticilerin yatırım yapmasını teşvik edeceğini, katma değerli üretimi geliştireceğini ve tarımgıda ekosistemine önemli katkılar sunacağını düşündüklerini ifade etti.
Projenin tarım sektörü açısından önem taşıdığını kaydeden Özgener, "Krediye erişimi destekleyecek yeni mekanizmaların üretimin sürekliliğine katkı sağlayacağına inanıyoruz. KGF destekli bu modeli, sektörümüz adına stratejik bir adım olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.
Dilek Demir