Tarımda 24 ay geri ödemesiz kredi dönemi! 10 milyon dolar limit belirlendi

Bugün14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü. Bu özel gün vesilesiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tarım ve gıda sektörüne yönelik destek paketi sektörde heyecana yol açtı. Bu kapsamda bu yıl başlatılacak Türkiye Tarım Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi'nin tarım sektörünü büyüteceğinin, katma değerli üretimi geliştireceğinin, ihracatı artıracağının altı çizildi.



14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni destek paketiyle tarım sektörüne 10 yıl içinde toplam 5.3 milyar dolarlık finansman sağlanacak.





SEKTÖRE İLGİ ARTACAK



"Projeyi çok değerli buluyoruz. Tarım ve gıda alanına yatırım yapmak isteyen girişimcilerin finansmanının kolaylaştırılması, 24 ay geri ödemesiz ve 10 milyon dolara kadar finansman imkanlarının tesis edilmesi, inşaat ve makine ekipman yatırımlarına verilecek destekler tarım sektörüne olan muazzam ölçüde ilgiyi artıracaktır.



Ayrıca, önümüzdeki 10 yıl için tarıma toplam 5.3 milyar dolarlık finansman paketi ayrılması, Kredi Garanti Fonu'nun da (KGF) dahil olacağı mekanizma ile çiftçilerimiz için 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturulması Türk tarımının yarınlara daha umutla bakmasını sağlayarak hem ihracatta artışı hem de iç piyasada rahatlamayı beraberinde getirecektir." Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli, Başkan Erdoğan tarafından açıklanan projenin sektörde faaliyet gösteren ve tarıma ilgi duyan herkes için müjde niteliği taşıdığını söyledi. Projenin tarımda devrim oluşturabilecek bir çalışma olduğunu belirten Kestelli, şunları kaydetti: