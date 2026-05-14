Hayat sigortasında yeni yol haritası: Çocuklara 4 trilyon TL, çalışanlara 300 milyar TL güvence
Türkiye Sigorta Birliği'nin 'Hayat Sigortacılığı Pozisyon Belgesi', hayat sigortalarının ekonomideki payının artırılmasına yönelik yol haritasını ortaya koydu. Tasarruf odaklı ürünlerden çocuklara yönelik güvence modellerine, yatırım fonlu sigortalardan grup hayat poliçelerine kadar birçok başlıkta yeni büyüme alanlarına işaret edildi.
Türkiye Sigorta Birliği (TSB), hayat sigortacılığını Türkiye ekonomisinin stratejik bir kaldıraç noktası haline getirecek kapsamlı dönüşüm hamlesini açıkladı. Yayımlanan "Hayat Sigortacılığı Pozisyon Belgesi, sektörün mevcut potansiyelini daha ileri taşıyarak prim üretiminin GSYİH'nin yüzde 2'sine çıkarılabileceğini ortaya koyarken; çalışanlardan çocuklara, tasarruf sahiplerinden emeklilere kadar toplumun geniş kesimleri için yüz milyarlarca liralık yeni finansal koruma alanı oluşturulabileceğine işaret etti.
İKİ KATINA ÇIKABİLİR
Rapora göre; son yıllarda güçlü büyüme ivmesi yakalayan sektör, 2025 itibarıyla 178.9 milyar TL prim üretimine ulaşırken, sigortalılara yapılan ödemeler 29.7 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde sağlanan finansal güvence büyüklüğü ise 15.4 milyon sigortalı için 8.5 trilyon TL vefat ve 5.7 trilyon TL maluliyet teminatına ulaştı. Buna karşın hayat sigortalarının ekonomideki payı halen gelişmiş ülke ortalamalarının altında bulunuyor. TSB'ye göre, belgedeki dönüşüm adımlarıyla prim üretiminin GSYİH'nin yüzde 2'si seviyesine, bireylere ve hane halkına sağlanan finansal korumanın da iki katına çıkartılması mümkün. Hayat sigortacılığı korumasının yüzde 61'i kredi bağlantılı sigortalardan geliyor. Mevcut üretimin yüzde 56.5'i kredi bağlantılı hayat sigortalarından geliyor.
İŞTE DÖNÜŞÜM ADIMLARI
Belgede yeni büyüme alanları şöyle sıralandı:
Kredi ile sunulan hayat sigortalarına ilişkin olarak müşteri bilgilendirmeleri artırılmalı, ürünlere ilişkin şeffaflık sağlanmalı.
Çeşitli iletişim kanalları üzerinden hayat poliçelerinin ek teminatları tanıtılmalı.
İşverenlere sağlanacak vergi ve SGK teşvikleri ile esnek teminat modelleriyle çalışanlar için grup hayat poliçeleri kapsamında 250-300 milyar TL büyüklüğünde finansal koruma kalkanı oluşturulabilir.
Çocuk nüfusunun yüzde 5'i, yaklaşık 1 milyonu sigortalanırsa 4 trilyon TL ek finansal koruma sağlanabilir.
6 bin 500'ü aşkın bireysel emeklilik aracısı sayesinde yatırım fonlu sigortaların yürürlüğe girmesiyle yatırım fonları geniş kitlelere ulaşabilir.
Türkiye'de yaşlı nüfus oranının 2060'ta yüzde 22.6'ya ulaşması bekleniyor.
Uzun vadeli birikim ürünlerinin önemi artarken, sektörün yaşlı bakım sigortasında tamamlayıcı rol üstlenmesi hedefleniyor.
'STRATEJİK BİR GEREKLİLİK'
Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, hayat sigortacılığının yalnızca bireysel bir güvence aracı olmadığını vurgulayarak, "Hayat sigortaları, bireylerin ve ailelerin finansal güvenliğini sağlamanın ötesinde; sosyal güvenlik sistemini tamamlayan ve uzun vadeli tasarrufların ekonomiye kazandırılmasına katkı sunan kritik bir araçtır" dedi.
