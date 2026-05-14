DSÖ'den Hantavirüs uyarısı: Kuluçka süresi 45 gün yeni vakalar görülebilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Hollanda bandıralı MV Hondius gemisinde patlak veren hantavirüs salgınıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Ghebreyesus, büyük bir salgın beklenmediğini açıkladı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

Mevcut durumun daha büyük bir salgın işareti taşımadığını belirtti. Ancak virüsün kuluçka süresinin uzunluğuna dikkat çekti. "Kuluçka süresi 45 gün. Bunu göz önüne aldığınızda, önümüzdeki haftalarda yeni vakalar görmemiz muhtemel" ifadelerini kullandı.

Bu arada salgınla birlikte aşı tartışmaları da gündeme geldi. Avrupa İlaç Ajansı (EMA), hantavirüs enfeksiyonları için Avrupa Birliği çerçevesinde şu anda onaylanmış herhangi bir antiviral tedavi veya aşı bulunmadığını bildirdi.
Dilek Demir
